Острая нехватка: Служба крови Канады ведет переговоры о платных пожертвованиях плазмы

Служба крови Канады заявила в понедельник, что запасов крови группы O+ всего на четыре дня, а групп крови O- и B- — на пять дней.

Служба крови Канады сталкивается с сокращением сборов и ведет переговоры с компаниями, которые платят донорам за плазму. Цель кампании – более чем в два раза увеличь сбор донорских материалов.

“Обменивать наличные деньги на плазму” запрещено законами Британской Колумбии, Онтарио и Квебека. Канадские службы крови ранее предупреждали, что такое нововведение “может отвлечь доноров от добровольного предоставления”.

Таким образом основная часть поставок крови в настоящее время поступает из-за рубежа, в том числе через организации, которые платят донорам.

Провинции обладают юрисдикцией в отношении того, разрешать или нет платные пожертвования. Но любой белковый продукт плазмы — в основном иммуноглобулины, которые содержат антитела против болезней — также должны получить зеленый свет от Министерства здравоохранения Канады, прежде чем попасть в больницы.

Министерство здравоохранения Канады, которое курирует систему крови страны, заявляет, что Canadian Blood Services и Hema-Quebec являются двумя организациями, которым разрешено распространять эти продукты. Так что все пути к размещению плазмы от частных компаний будут проходить через них, для чего потребуется коммерческое соглашение.