Ряд математических фактов о русском языке

Как бы ни были содержательны и понятны математические формулы, без русского языка жить невозможно. Сегодня представляю Вам небольшой материал про интересные статистические факты о русском языке. Поехали!

Средняя длина слова в русском языке составляет 5,28 символов (в английском примерно так же, а вот в немецком языке в слове в среднем больше 10 букв), а средняя длина предложений – 10,38 слов.

Самый известный словарь русского языка – словарь В.И. Даля. Он содержит более 200 тысяч слов.

Следующим идет Большой академический словарь русского языка с 130 тысячами слов. Словари Ожегова и Ушакова содержат 57 и 85 тысяч слов соответственно.

Чтобы приблизиться к навыкам среднестатистического носителя русского языка, иностранцу требуется запомнить около 5000 слов и выражений.

Русский язык, как и любой естественный, подчиняется закону Ципфа. Он гласит, что если расположить слова языка в порядке убывания их частотности, то частота n-го слова в таком списке окажется приблизительно обратно пропорциональной его порядковому номеру.

Русский мат образован от так называемой “обсценной триады” (по понятным причинам не буду её приводить). Все остальные слова образованы с помощью суффиксов и приставок. Таким образом, русский мат – это непозиционная троичная система счисления ?

Распределение же по родам среди существительных явно не в пользу мужчин: 43 % слов имеют женский род, мужской род – 40,5%. Остальные 16,5% существительных относятся к среднему роду.

В русском языке существует 74 слова, начинающихся на “й”. Конечно, многие из них являются однокоренными от слов “йод” и “йогурт”.

Самое длинное предложение, представленное в классической русской литературе, принадлежит, как ни странно, Л.Н. Толстому и состоит из 229 слов. Кстати, в английском языке самые длинные предложения содержат несколько тысяч слов.

Самое длинное слово русского языка – “превысокомногорассмотрительствующий”, и оно состоит из 35 букв. По окончанию и суффиксу можно сделать вывод, что это действительное причастие настоящего времени. Оно состоит аж из 35 букв. В 2003 году оно было занесено в Книгу рекордов Гиннеса как самое длинное слово в русском языке.

Самым длинным существительным является слово “водогрязеторфопарафинолечение”. В его составе 29 букв. Это слово зафиксировано в орфографическом словаре Российской академии наук.

Еще в Книге рекордов Гиннеса в 1993 году было зафиксировано как самое длинное слово “рентгеноэлектрокардиографического”. Оно содержит 33 буквы, однако записано в форме родительного падежа. Очевидно, что это имя прилагательное. Если привести его в начальную форму (какой?), то станет на одну букву меньше.

К самым длинным глаголам относятся “переосвидетельствоваться, субстанционализироваться и интернационализироваться. Как мы видим, все они состоят из 24 букв.

Да, можно встретить слова длиной в 40 и более букв. Только вот не каждому дано с ними познакомиться. Дело в том, что они являются узкоспециальными – это названия химических веществ.

Тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые (55 букв)

Гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин (50 букв)

Кокамидопропилпропиленгликольдимонийхлоридфосфат (48 букв)

Метоксихлордиэтиламинометилбутиламиноакридин (45 букв)

Мой любимый анекдот: «Теорема: в русском языке бесконечное количество слов. Доказательство: дед, прадед, прапрадед, прапрапрадед…»

Единственное слово русского языка, не имеющее корня — это слово «вынуть». Считается, что в этом слове так называемый нулевой корень, находящийся в чередовании с корнем -им- (вын-им-ать). Раньше, примерно до XVII века, этот глагол выглядел как вынять, и в нем был материальный корень, такой же как в снять, обнять, понять (ср. снимать, обнимать, понимать), однако впоследствии корень -ня- был переосмыслен как суффикс -ну- (как в сунуть, дунуть).

Когда-то в русском языке было 49 букв, 5 из которых исключили Кирилл и Мефодий, не нашедшие соответствующих им звуков в греческом языке. Затем Ярослав Мудрый, Петр I, Николай II в сумме сократили русский алфавит до 35 букв.

На данный момент в русском языке всего 3 существительных на букву «а», имеющих исконно русское происхождение:»азбука», «аз», «авось» — все остальные взяты из других языков.

Для языковых перевёртышей типа маршаковского «вагоноуважаемый глубокоуважатый» или «посетителей не будят» вместо «победителей не судят» существует специальный термин — спунеризм. Он произошёл от фамилии английского философа и богослова Уильяма Арчибальда Спунера из Оксфордского Университета, который постоянно выдавал в устной речи подобные перлы. Например, вместо «The Lord is a loving shepherd» (Господь — любящий пастырь) он мог сказать «The Lord is a shoving leopard» (Господь — толкающийся леопард). В его честь одна из комнат колледжа названа «Rooner Spoom», что тоже является спунеризмом от «Spooner Room».

И таки да, в русском языке есть слово с шестью согласными буквами подряд, да еще с всего одной гласной — взбзднул.