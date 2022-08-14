Город на севере Канады объявил ЧП из-за нехватки воды

Город Икалуит на севере Канады на острове Баффинова земля объявил чрезвычайное положение 12 августа из-за падения уровня воды в местной реке Апекс до самого низкого уровня за последние 40 лет, сообщает 13 августа агентство Reuters.

Согласно официальному заявлению городских властей, в водохранилище города может не хватить воды для поддержания населения численностью около 7800 человек, когда зимой наступит ледостав, если только город не получит больше воды.

Городские власти заявили, что в настоящее время запрашивают разрешение регулирующих органов на откачку большего количества воды, чем разрешено, из реки Апекс и на использование дополнительного источника воды, каковым может стать безымянное озеро примерно в 3,5 км к северу от Икалуита. Это же озеро использовалось в 2019 году для пополнения запасов воды города.

Хотя Канада имеет около пятой части мировых запасов пресной воды в пределах своих границ, общины коренных жителей по всей стране исторически сталкиваются с проблемами получения чистой воды.

Икалуит является столицей населенного преимущественно коренными жителями Нунавута, самой северной территории Канады, граничащей с Гренландией.

В прошлом году водопровод города находился в аварийном состоянии около двух месяцев после того, как в нем было обнаружено топливо, из-за которого вода стала непригодной для употребления.

Папа Франциск посетил Икалуит в конце прошлого месяца во время своего шестидневного визита в Канаду, чтобы извиниться перед коренными народами за жестокое обращение в государственных школах, находящихся в ведении Римско-католической церкви.

Городские власти не пояснили, почему город не может решить проблему добычи пресной воды зимой путем растапливания льда или снега, в которых на широте 65°, на которой находится город, уже осенью нет недостатка.