Рынок жилья в Монреале: куда движутся цены?

В то время как рынок жилья Квебека не оказался невосприимчивым к национальному спаду последних месяцев, цены на жилье в провинции, похоже, оставались устойчивыми на протяжении всей этой корректировки

Согласно данным, опубликованным в июле Квебекской профессиональной ассоциацией брокеров по недвижимости (QPAREB), продажи во втором квартале по всему Квебеку снизились на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя цены на жилье выросли между 1 и 2 кварталами.

По данным ассоциации, во втором квартале 2022 года средняя цена дома на одну семью в провинции составила 448 694 доллара, что на 30 000 долларов больше, чем в предыдущем квартале, и на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Заметный рост цен был также зарегистрирован на рынке кондоминиумов Квебека: средняя цена кондоминиума подскочила на 16 000 долларов по сравнению с предыдущим кварталом и значительно выросла по сравнению со 2 кварталом 2021 года.

По словам QPAREB, этот рост, вероятно, будет недолгим, поскольку цены начинают выравниваться в соответствии с дальнейшим повышением процентных ставок. Тем не менее, по данным ассоциации, рынок жилой недвижимости в провинции на сегодняшний день оказался в некотором роде исключением из “быстрого процесса восстановления баланса рынка”, наблюдаемого в провинциях, включая Онтарио и Британскую Колумбию.

Район Монреаля (CMA) оказался особенно устойчивым перед лицом этой растущей конъюнктуры: цены на дома для одной семьи выросли на 20 000 долларов во втором квартале по сравнению с предыдущим кварталом, также продемонстрировав рост на 15% по сравнению с тем же периодом в 2021 году.

Эти показатели были достигнуты даже несмотря на то, что продажи во всех категориях в Монреальском CMA снизились на 13% в годовом исчислении, а активные продажи впервые примерно за семь лет вышли на положительную территорию.

Терри Килакос, президент базирующегося в Монреале Северо-Восточного агентства недвижимости и ипотеки, сказал Канадскому специалисту по ипотечным кредитам, что продолжающийся рост цен на жилье в этом городе удивил многих потенциальных покупателей, которые решили подождать, пока стоимость недвижимости снизится, прежде чем выходить на рынок.

По его словам, некоторые потенциальные покупатели, которые получили предварительное одобрение, были готовы сделать предложения в январе и феврале, но решили повременить, ожидая, что цены будут гораздо более выгодными в последующие месяцы.

“Если вы посмотрите на такие рынки, как Торонто и, возможно, даже некоторые районы Британской Колумбии, многие дома упали в цене”, – сказал он. “Но Монреаль этого не сделал. Рынок Монреаля по-прежнему относительно силен. Дома все еще осматриваются, [и] люди все еще ищут прямо сейчас.

“Просто вы получаете не так много предложений, поэтому, хотя дом может оставаться на рынке в течение пары недель вместо одного уик–энда, как правило, дома продаются – и они продаются с завышенной ценой”.

По словам Килакоса, домовладельцы в Монреале, конечно, так же озабочены последствиями цикла повышения ставок Банка Канады, как и в других местах. Именно здесь, по его мнению, ипотечные брокеры обязаны предоставлять своим клиентам четкие рекомендации и подробную информацию, чтобы убедиться, что они точно понимают, что влечет за собой это повышение ставок.

“Есть опасения, особенно в отношении клиентов, которые в конечном итоге взяли ипотечные кредиты с переменной процентной ставкой. Это то, что их явно беспокоит, поскольку процентные ставки растут”, – сказал он. “Это те страхи, которые сейчас испытывают многие люди.

По словам Килакоса, одной из причин, по которой цены на жилье в Монреале остаются такими стабильными, может быть то, что покупатели поняли, что они вряд ли упадут, даже несмотря на влияние более высоких ставок по займам.

Покупатели Монреаля также имеют преимущество в гораздо более доступном рынке, чем на самых оживленных рынках жилья в стране: дома в этом районе продаются за небольшую часть стоимости недвижимости в Торонто или Ванкувере, несмотря на то, что это второй по численности населения городской район Канады.

“Пару лет назад вы могли купить дом в Монреале, скажем, за 400 000-500 000 долларов”, – сказал Килакос. “И тот же самый дом сейчас стоит 700 000 долларов. Но по сравнению с Торонто это ерунда”.

Несмотря на продолжающийся рост цен на жилье в Монреале, QPAREB заявила, что они, похоже, будут умеренными в ближайшие месяцы, о чем свидетельствует рост числа активных предложений.

“Цены на жилье демонстрируют признаки замедления, – заявили в ассоциации, – на что явно повлиял быстрый рост затрат на финансирование, что положило конец бешеному росту цен и помогло изменить мышление покупателей и продавцов относительно развития рынка”.

Обратите внимание на следующую недвижимость:

Великолепное расположение ! Отремонтипованный классический монреальский 3-плекс в Pointe St-Charles с большим задним двором.

Окна выходят на парк Marguerite-Bourgeoys . В нескольких минутах от центра города, рядом с метро Charlesvoix и автобусом № 57.

Легкий доступ к велосипедной дорожке, Verdun и рынку Atwater. Расположен в школьном округе между каналом Lachine и рекой Святого Лаврентия.

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С уважением, Лев Голберг

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