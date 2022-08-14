Подписаться на рассылку
  ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
  Классифайд газеты Деловой Монреаль
Общество История Лазар Карно, организатор побед Великой Французской революции
lazar carnot
Портрет Лазара Карно. Написан в 1863 для Политехнического училища, основанного Карно. Автор неизвестен.

Лазар Карно, организатор побед Великой Французской революции

Megan Jorgensen Авг 14, 2022 История, Меган Хорхенсен, Новости, Общество Оставить комментарий 46 Просмотров

Лазар Карно, учёный, военачальник, создатель Первой Воздушной армии в мире,  организатор всех побед Великой Французской революции

Не самый известный, но, наверное, самый выдающийся деятель Великой Французской революции, без которого та не победила бы. Читаем и отдыхаем душой.

Лазар Николя Карно (Lazare Nicolas Carnot) родился 13 мая 1753. В 1771 году становится курсантом Военно-Инженерной школы, выпускается лейтенантом инженерных войск.

В 1783 году публикует знаменитую работу «Очерки о машинах», в которой он первым в мире разрабатывает теорию технологии, ставшую основой индустриализации Европы, и формулирует принципы термодинамики. В 1784 публикует свою работу “Теория Воздушных Аппаратов”, а в 1785 году издает математический труд «Размышление о бесконечных множествах», где предлагает теорему, которая позже была окончательно сформулирована его сыном Сади (известная теорема Карно). Несколько позже Карно издает фундаментальный научный труд «О принципах Равновесия и Движения в применении к машинам».

После начала революции Карно, уверенный, что революционные преобразования должны касаться не только техники, но и общества в целом, сразу переходит на её сторону.

Желая послужитьна благо революции, он исследует принципы организации военных действий и ишет работу «Геометрия позиций», в котором предлагает перестроить действие армий на основе математических законов, так как развитие технологии обязывает найти новые виды боевых действий.

Французская революционная Республика поручает ему претворить эти предложения в жизнь, и Карно поручена организация обороны революции. Он становится главным организатором вооружённых сил Франции.

Карно сокращает количество армий – вместо десяти оставляет пять, перестраивает боевые части и подразделения, создает новую систему ведения огня и взаимоподдержки разных видов войск. Разрабатывает систему продвижения офицеров только в зависимости от их военных заслуг, и создает институт военных комиссаров для пропаганды политических и идеологических принципов революции, однако, комиссары в военном отношении подчиняются военным командирам. Принцип единоначалия не нарушен.

Именно Карно придумывает отдельные штурмовые дивизии, бригады и спецчасти (на основе задуманных и созданных им же добровольных пролетарских батальонов), которые гораздо маневренней обычной армии. И Карно впервые создает военно-научную службу, пригласив участвовать в работе на армию целый ряд виднейших ученых своего времени.

Его Научный отдел создает новый вид пороха – позволивший артиллерии вести огонь на более дальние расстояния из тех же орудий. Этот же отдел создает новую технологию, позволившую довести производство орудий до сотни в день, а ружей – до десяти тысяч.

В 1794 году Карно создает Первую Воздушную Армию, в которой действуют два аэростатных полка наблюдения и связи, а в следующем году вводит экспериментальные модели парового транспорта ( Первые аэростаты вступили в бой 2 июня 1794 года, а 26 июня благодаря аэростатам была одержана победа при Флери, так как противник вообще не мог сообразить, откуда революционерам известны все передвижения врага).

Одновременно, именно Карно создает первое в мире Профессионально-техническое училище. Будучи членом Комитета Общественного спасения, Карно лично руководит наступлением армий, отправляясь на самые важные участки фронта. Дважды участвует в штыковых боях, отражая прорыв немцев.

Карно разрабатывает военный план освобождения Европы от монархий и руководит его осуществлением. Однако он резко возражает против планов атаки на Испанию и Россию, считая, что эти страны не созрели для революций, а их население настолько неграмотно, невежественно, богобоязненно и верно монархам, что война с этими странами превратится в кампанию против одураченных народов, а не против власти.

Конвент – парламент Франции, единогласно голосует за присуждение Лазару Карно титула “вдохновитель и организатор всех наших побед”. Он назначен военным министром страны, но затем к власти приходит Наполеон. Противостояние политика и практика привело к плачевным результатам: Наполеон отменил многие решения Карно, не принял большую часть его предложений (консервы были отвергнуты Наполеоном потому, что Карно был их «отцом», а пароход не был принят на вооружение, так как именно Карно ходатайствовал об этом. Позже Наполеон горько жалел о своих ошибках, но было поздно).

Карно был уволен из армии и возглавил первый в мире НИИ изобретений и технологий. Будучи его директором, он выдвигает и формулирует принципы развития военного дела: Повышение роли науки, постоянное противостояние «снаряд-броня», важность позиционных действий, важность «всемирной стратегии», борьба за пространства не на основе географического, а на основе их индустриального значения (к примеру, из-за залежей нефти) и ряд других. Крупнейшие державы мира внимательно изучают эти принципы и берут их на вооружение.

После победы контрреволюции, в 1815 году, Карно эмигрирует и 2 августа 1823 года умирает в Магдебурге. В 1889 году его прах переносят в Пантеон Славы Франции. Его сын Сади Карно стал известным математиком (автор теоремы Карно). Его внук Ипполит Карно становитсся президентом Франции.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal