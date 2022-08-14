Лазар Карно, организатор побед Великой Французской революции

Лазар Карно, учёный, военачальник, создатель Первой Воздушной армии в мире, организатор всех побед Великой Французской революции

Не самый известный, но, наверное, самый выдающийся деятель Великой Французской революции, без которого та не победила бы. Читаем и отдыхаем душой.

Лазар Николя Карно (Lazare Nicolas Carnot) родился 13 мая 1753. В 1771 году становится курсантом Военно-Инженерной школы, выпускается лейтенантом инженерных войск.

В 1783 году публикует знаменитую работу «Очерки о машинах», в которой он первым в мире разрабатывает теорию технологии, ставшую основой индустриализации Европы, и формулирует принципы термодинамики. В 1784 публикует свою работу “Теория Воздушных Аппаратов”, а в 1785 году издает математический труд «Размышление о бесконечных множествах», где предлагает теорему, которая позже была окончательно сформулирована его сыном Сади (известная теорема Карно). Несколько позже Карно издает фундаментальный научный труд «О принципах Равновесия и Движения в применении к машинам».

После начала революции Карно, уверенный, что революционные преобразования должны касаться не только техники, но и общества в целом, сразу переходит на её сторону.

Желая послужитьна благо революции, он исследует принципы организации военных действий и ишет работу «Геометрия позиций», в котором предлагает перестроить действие армий на основе математических законов, так как развитие технологии обязывает найти новые виды боевых действий.

Французская революционная Республика поручает ему претворить эти предложения в жизнь, и Карно поручена организация обороны революции. Он становится главным организатором вооружённых сил Франции.

Карно сокращает количество армий – вместо десяти оставляет пять, перестраивает боевые части и подразделения, создает новую систему ведения огня и взаимоподдержки разных видов войск. Разрабатывает систему продвижения офицеров только в зависимости от их военных заслуг, и создает институт военных комиссаров для пропаганды политических и идеологических принципов революции, однако, комиссары в военном отношении подчиняются военным командирам. Принцип единоначалия не нарушен.

Именно Карно придумывает отдельные штурмовые дивизии, бригады и спецчасти (на основе задуманных и созданных им же добровольных пролетарских батальонов), которые гораздо маневренней обычной армии. И Карно впервые создает военно-научную службу, пригласив участвовать в работе на армию целый ряд виднейших ученых своего времени.

Его Научный отдел создает новый вид пороха – позволивший артиллерии вести огонь на более дальние расстояния из тех же орудий. Этот же отдел создает новую технологию, позволившую довести производство орудий до сотни в день, а ружей – до десяти тысяч.

В 1794 году Карно создает Первую Воздушную Армию, в которой действуют два аэростатных полка наблюдения и связи, а в следующем году вводит экспериментальные модели парового транспорта ( Первые аэростаты вступили в бой 2 июня 1794 года, а 26 июня благодаря аэростатам была одержана победа при Флери, так как противник вообще не мог сообразить, откуда революционерам известны все передвижения врага).

Одновременно, именно Карно создает первое в мире Профессионально-техническое училище. Будучи членом Комитета Общественного спасения, Карно лично руководит наступлением армий, отправляясь на самые важные участки фронта. Дважды участвует в штыковых боях, отражая прорыв немцев.

Карно разрабатывает военный план освобождения Европы от монархий и руководит его осуществлением. Однако он резко возражает против планов атаки на Испанию и Россию, считая, что эти страны не созрели для революций, а их население настолько неграмотно, невежественно, богобоязненно и верно монархам, что война с этими странами превратится в кампанию против одураченных народов, а не против власти.

Конвент – парламент Франции, единогласно голосует за присуждение Лазару Карно титула “вдохновитель и организатор всех наших побед”. Он назначен военным министром страны, но затем к власти приходит Наполеон. Противостояние политика и практика привело к плачевным результатам: Наполеон отменил многие решения Карно, не принял большую часть его предложений (консервы были отвергнуты Наполеоном потому, что Карно был их «отцом», а пароход не был принят на вооружение, так как именно Карно ходатайствовал об этом. Позже Наполеон горько жалел о своих ошибках, но было поздно).

Карно был уволен из армии и возглавил первый в мире НИИ изобретений и технологий. Будучи его директором, он выдвигает и формулирует принципы развития военного дела: Повышение роли науки, постоянное противостояние «снаряд-броня», важность позиционных действий, важность «всемирной стратегии», борьба за пространства не на основе географического, а на основе их индустриального значения (к примеру, из-за залежей нефти) и ряд других. Крупнейшие державы мира внимательно изучают эти принципы и берут их на вооружение.

После победы контрреволюции, в 1815 году, Карно эмигрирует и 2 августа 1823 года умирает в Магдебурге. В 1889 году его прах переносят в Пантеон Славы Франции. Его сын Сади Карно стал известным математиком (автор теоремы Карно). Его внук Ипполит Карно становитсся президентом Франции.