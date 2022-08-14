При пересечении границы между США и Канадой теперь можно обойтись без ArriveCan. Но только один раз!

Очередное послабление для тех, кто пересекает границу между Канадой и США. На первый раз без пропуска ArriveCan простят, не накажут и пропустят

Теперь при первом пересечении наземным путём границы между США и Канадой, можно обойтись без ArriveCan.

Правительство Канады объявило об очередных ослаблениях санитарных мер, призванных облегчить жизнь автомобилистам, которые направляются в Канаду из США. Теперь водителям и пассажирам наземных транспортных средств можо не предьявлять заполненное приложение ArriveCan при первом пересечении границы (отчёт начинается с момента отмены обязательного предьявления этого приложения со всеми заполненными графами).

До настоящего времени предьявление ArriveCan было обязательным и без наличия документа человека заставили бы скачать и заполнить его на телефон или же заполнить формуляр на комьютере. Хотя многие утверждают, что никто на границе у них ArriveCan не спрашивал и не смотрел, на самом деле данные служащий иммиграционной службы видит на экране компьютера при проверке паспорта, а если паспорт проверяется автоматом, то тот тоже укажет на отсутствие приложения.

Но канадские власти признают, что до 30% лиц, пересекающих границу наземным путём, заполняли ArriveCan с ошибками, и на самом деле документ был недействителен, а чтобы его приняли, были необходимы действия работника пограничной службы, которые проверял данные и вручную вносил необходимые изменения и дополнения. Всё это вызывало (и вызывает) задержки, приводило (и приводит) к очередям и создавало (и создаёт) нервную обстановку в пропускных пунктах. К тому же, власти имели право выписать штраф “забывчивым” путешественникам за отсутствие ArriveCan и уж обязательно отправляли тех на двухнедельный карантин.

Теперь же, если человек переезжает границу без ArriveCan, то на первый раз его пропускают без проблем, никаких штрафов, никаких карантинов. Если же он вновь поедет в США, то по возвращению в Канаду служащий пропускного пункта увидит на экране своего компьютера отметку, что это уже второй раз, и вот тогда будут приняты меры – штраф и карантин.

Но послабления касаются лишь путешественников, вьезжающих в Канаду наземным путём. Для всех пассажиров, прилетающих на самолётах или же прибывающих в Канаду морским путём, требования пока не изменяются – обязательное приложение ArriveCan, без которого на самолёт не посадит авиакомпания и, если удастся это требование обойти, обязательный штраф, который будет выписан в аэропорту и обязательный двухнедельный карантин.