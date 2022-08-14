Как добиться рекордных продаж вашей книги? Ответ теперь очевиден

Какая книга на одном из первых мест по продажам книг на Амзоне? И ведь никакой платной рекламы, заметьте!

Книга Салмана Рушди уверенно идёт на побитие рекорда по продажам книг на Амазоне.

В пятницу весь мир с ошеломлением узнал о покушении на индийско-иранского писателя Салмана Рушди. Писатель бы приговорён к смерти иранскими религиозными лидерами тридцать с лишним лет назад, после чего ему пришлось скрываться, но не так давно он решил, что опасность миновала и стал посещать различные мероприятия открыто.

Как известно, смертный приговор был вынесен за один из романов Рушди – “Сатанинские стихи” (речь не о поезии, а о прозе, это лишь название романа). В романе идёт речь о похождениях двух индусских юношей в современном, чуждом им мире иммиграции. Герои не могут себя найти, не могут адаптироваться к чужим реалиям, но пути у них разные, один заканчивает жизнь трагически, другой находит счастье, вернувшись в Индию. В одном эпизоде всплывают сцены из Корана, которые один из героев видит во сня, причём, как во снах и бывает, сцены причудливо преломляются и искажаются воображением. Эти сцены и вызвали негодование иранских богословов. В остальном речь об обычном романе, не хуже и не лучше сотен других, каждый год появляющихся в печати.

Итак, Салман Рушди перестал прятаться и позабыл о приговоре. Но Иран, “одна из самых демократических и свободных стран мира” (по утверждениям российского МИДа) о Рушди не забыл, и его регулярно поминали, как одного из еретиков и врагов ислама, заслуживавших сурового наказания. Вот в пятницу приговор и свершился, хотя убить литератора не удалось. Он был дважды ранен – в шею и в живот – ударами ножа, после чего пресса свободного и демократического Ирана, одного из лучших друзей РФ (наряду с Венесуэлой, Никарагуа, Северной Кореей и Эритреей) выразила радость и с ликованием выразила пожелание, чтоб писатель из больницы живым не вышел.

Но Салман Рушди, вроде бы, медленно, но верно идёт на поправку. Что и славно.

Но главное даже не в этом. Главное в том, что в субботу и в первую половину воскресенья его роман “Сатанинские стихи”, который вот уже годы продаётся на Амазоне, вдруг стал резко популярен. Продажи взлетели до небес. За одни сутки после покушения, роман вышел на третье место по продажам, и продолжает уверенно нагонять конкурентов.

Причём продажи резко пошли вверх как на английском, так и на французском, на арабском, на фарси и на других языках. За день на разных языках проданы тысячи и тысячи экземпляров (точные данные пока не опубликованы, хотя Амазон признал, что книга Рушди вышла на третье место, продвинувшись за сутки на сотни позиций).

Во всём мире сторонники свободы слова и противники фанатизма и экстремизма призывают в знак солидарности с писателем, жертвой экстремистского режима фанатиков-фундаменталистов, приобрести книгу. Что многие честные люди и делают. Впрочем, хотя роман не станет классикой литературы, он всё же хорошо написан, хорошо переведён, интересен, так что, если его купить и прочитать, то время и деньги зря потрачены не будут.

Так что, достичь рекордных продаж вашей книги легко. Только вот стоит ли оно того?

Читаем: