Более 10 тысяч канадцев выбрали эвтаназию в 2021 году

В 2022 году в очереди в этот список стоят люди с серьезными осложнениями от ковида.

Все больше канадцев принимают решение закончить свою жизнь смертью с медицинской помощью. Об этом говорит третий федеральный ежегодный отчет о медицинской помощи при смерти (MAID). Данные показывают, что в 2021 году с медицинской помощью умерло 10 064 человека, что на 32% больше, чем в 2020 году.

В отчете говорится, что 3,3% всех смертей в Канаде в 2021 году были вызваны эвтаназией. Рост наблюдается во всех частях страны, причем в двух провинциях этот процент заметно выше, чем в целом по стране – в Квебеке (4,7%) и Британской Колумбии (4,8%). Цифры сравнялись и местами даже превзошли показатели в Бельгии и Нидерландах, где эта практика существует уже более двух десятилетий.

Средний возраст “пациентов” составляет 76,3 года. У 65% тех, кому была оказана помощь в смерти, был рак. В 19% люди страдали болезнями сердца или пережили инсульты. 12% имели хронические заболевания легких и ещё 12% – неврологические состояния, такие как БАС.

Медицинские чиновники одобрили 81% полученных заявок на эвтаназию. В 13% случаев пациенты не дожили до рассмотрения дела, а ещё в 4% получили отказ. Отказы в основном были вызваны тем, что “оценщики сочли, что пациент не подавал заявку на участие в программе MAID добровольно”. Большинство запросов было отклонено, поскольку пациенты считались психически неспособными принять решение.