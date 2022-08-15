Переезжайте в деревню: регион рядом с Монреалем готов доплачивать за проживание на его территории

Неплохая идея, ведь цены на жилье растут.

Если вы устали от жизни в большом городе, вы можете принять участие в новом конкурсе, организованном Объединенным округом Стормонт, Дандас и Гленгарри (SDG) в Онтарио. Он готов доплачивать просто за проживание одного человека или одной семьи в течение 12 месяцев.

Округ SDG расположен в часе езды от Монреаля, Оттавы и штата Нью-Йорк. Но округ “далек от бурной жизни, с которой сталкивается большинство городских жителей”.

Целью конкурса “Свидание с моим округом” является популяризация сельского региона и привлечение новых жителей.

Кандидаты должны отправить минутное видео, а также эссе из 50 слов, объясняющее, почему именно они должны стать новыми “послами” округа на целый год.

Затем дважды в месяц победитель должен будет писать в блоге сообщение о своем личном опыте и делиться им в социальных сетях.

Взамен победитель будет получать до 1500 долларов в месяц в течение 12 месяцев подряд на проживание на территории. В то же время стоимость жилья в округе считается одной из самых низких в Канаде.

Заявки принимаются с 8 августа по 1 ноября 2022 года. Победители должны переехать в регион как минимум на один год в период с ноября 2022 года по январь 2024 года.

Подать заявку