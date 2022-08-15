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Экономика Недвижимость Переезжайте в деревню: регион рядом с Монреалем готов доплачивать за проживание на его территории

Переезжайте в деревню: регион рядом с Монреалем готов доплачивать за проживание на его территории

Olga Fedak Авг 14, 2022 Недвижимость, Новости Канады, Общество, Работа, Хорошие новости, Это интересно Оставить комментарий 36 Просмотров

Неплохая идея, ведь цены на жилье растут.

Если вы устали от жизни в большом городе, вы можете принять участие в новом конкурсе, организованном Объединенным округом Стормонт, Дандас и Гленгарри (SDG) в Онтарио. Он готов доплачивать просто за проживание одного человека или одной семьи в течение 12 месяцев.

Округ SDG расположен в часе езды от Монреаля, Оттавы и штата Нью-Йорк. Но округ “далек от бурной жизни, с которой сталкивается большинство городских жителей”.

Целью конкурса “Свидание с моим округом” является популяризация сельского региона и привлечение новых жителей.

Кандидаты должны отправить минутное видео, а также эссе из 50 слов, объясняющее, почему именно они должны стать новыми “послами” округа на целый год.

Затем дважды в месяц победитель должен будет писать в блоге сообщение о своем личном опыте и делиться им в социальных сетях.

Взамен победитель будет получать до 1500 долларов в месяц в течение 12 месяцев подряд на проживание на территории. В то же время стоимость жилья в округе считается одной из самых низких в Канаде.

Заявки принимаются с 8 августа по 1 ноября 2022 года. Победители должны переехать в регион как минимум на один год в период с ноября 2022 года по январь 2024 года.

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