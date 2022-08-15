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Новости Новости Квебека и Монреаля Подозрительная рыжая жидкость: монреальцы возмущены некачественной водой из-под крана

Подозрительная рыжая жидкость: монреальцы возмущены некачественной водой из-под крана

Olga Fedak Авг 14, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия Оставить комментарий 35 Просмотров

А к жителям Нунавута и вовсе приближается экологическая катастрофа.

Жители Сен-Анри пытаются разобраться, почему из их кранов уже две недели течет жёлтая вода. Но пока безуспешно.

Вода такого цвета может быть признаком нескольких вещей, от осадка до ржавчины.

Без четкого понимания безопасна ли вода для питья, жители отдают предпочтение бутилированной воде. Но тут возникает проблема: кроме очевидных неудобств и расходов, жители против огромного количества пластиковых отходов.

“Мы платим налоги, чтобы иметь доступ к питьевой воде дома, так какой в ​​этом смысл?, – жалуется Серхио Креспо, у которого из крана течет “Кока-Кола”. – У нас же должна быть ответственная служба, потому что Квебек славится отличной водой”.

В свою очередь город Монреаль сообщил, что желтый оттенок стал результатом работ на водопроводе в этом районе. Власти обещают, что проблема решается. Жителям советуют спускать воду из кранов, пока она не станет чистой.

Обеспокоенным гражданам рекомендуется посетить городской веб-сайт Montreal.ca или позвонить по номеру 311. Там можно получить всю информацию и инструкции, связанные с ситуацией.

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