Ширится борьба с продажей детьми лимонада! Никакой пощады!

На сей раз было запрещено продавать лимонад девочке из штата Огайо в США

Ещё один случай запрета на продажу домашнего лимонада детьми. На сей раз в США.

На сей раз новость пришла из американского штата Огайо, где власти взяли на вооружение квебекский опыт борьбы с детишками, продающими лимонад на улице…

Надо признать, что детей, продающих в летнюю жару лимонад около своих домов, в парках и на стадионах в Квебеке можно увидеть часто. Приработок маленький, конечно, но само по себе занятие не из самых утомительных, детям весело, а что прохожие не купят, так всё равно не пропадёт, а будет выпито самими продавцами и их родственниками.

Но не всем такая практика нравится. На сей раз под раздачу попала маленькая девочка, восьмилетняя жительница Огайо по имени Ейза Бейкер (Asa Baker), которая продавала прохладительные напитки собственного изготовления на ярмарке местного значения. Она поставила столик прямо около киоска, где продавал уже серьёзную еду её папа, и от клиентов отбоя не было.

Но тут объявился серьёзный гражданин, которого возмутил факт “эксплуатации детей”, опасность заражения Ковидом и отутствие у девочки лицензии! По законам штата, для продажи любого товара на улице необходимо приобрести лицензию. Временное право на продажу, сроком на 5 дней, стоит 40 долларов – достаточно дорого для ребёнка, который вряд ли продаст за пять дней напитков на сумму, превышающую стоимость лицензии (да ещё учесть расходы…)

Бдительный гражданин обратился с жалобой на вопиющее нарушение порядка в городскую управу. На место преступления прибыли полицейские (им больше делать было нечего, как ловить маленькую девочку, но Закон есть Закон).

Полицейские были вынуждены закрыть пункт продажи. Но будучи людьми порядочными и нормальными, они тут же сбросились на стоимость лицензии, которую девочка тут же приобрела.

Самое весёлое в эпизоде то, что сайт ярмарки и сайт муниципалитета рассказал о происшествии, указав, что случаи незаконной торговли будут пресекаться и впредь. После чего несколько десятков человек перевели на счёт юной продавщицы деньги. Общая сумма пожертвований составила несколько сот долларов, которые наша героиня решила вложить в развитие собственного дела по производству и продаже лимонада.