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Общество Криминал Два угонщика автомобилей ранены в результате преследования полицией
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Всё, что осталось от угнанного автомобиля. Фото Тьерри Лафорс, агенство QMI.

Два угонщика автомобилей ранены в результате преследования полицией

Megan Jorgensen Авг 15, 2022 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 84 Просмотров

Два угонщика ранены в результате преследования дорожной полицией вблизи Монреаля. Ведётся расследование происшествия

Серьёзное происшествие в окрестностях Монреаля – ранены двое или трое угонщиков, одному удалось пока сбежать.

Бюро независимого расследования (Bureau des enquêtes indépendantes – BEI) начало расследование инцидента, в результате которого по меньшей мере два человека были ранены (возможно, и три). Оба раненых – угонщики, которым не удалось скрыться. Третий, скорее всего, тоже был ранен, но пока ему удалось скрыться.

Происшествие имело место в городе Бленвиль (Blainville), районе Лорентид, неподалёку от Монреаля.

Дорожная полиция наблюдала за движением на шоссе в районе пересечения бульвара Industriel и улицы Rolland-Brière, когда компьютерная программа показала, что мимо проехал автомобиль, числящийся в угоне, который имел место в Монреале буквально за полчаса до этого момента. Полицейские включили сирену и погнались за машиной, которая набрала скорость и попыталась скрыться. Но водитель угнанной машины не заметил бетонный блок, который преграждает дорогу между бульваром и вьездом в жилой район, после чего машина взлетела в воздух и на полной скорости ударилась в стену, после чего загорелась.

В машине находились четверо угонщиков, двое из которых не могли двигаться в результате ранений, и их вытащили из огня полицейские, рискуя собственными жизнями. Третьего поймали при попытке бегства, четвёртый пока в бегах, но он, скорее всего, тоже ранен и поимка вора не за горами.

Как службы внутреннего расследования отдела Sûreté du Québec, так и Бюро независимого расследования расследуют происшествие, как и предписывает Закон в случаях, когда в результате действий полиции есть пострадавшие.

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