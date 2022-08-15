Уличные банды – чтобы продвинуться в иерархии, надо пострелять по прохожим

Монреальские уличные банды – канадидатам на повышение в рядах гангстеров, чтобы продвинуться в иерархии, надо пострелять по прохожим. Желательно ранить, а то и убить

Разгул уличных банд в Северном Монреале, скорее всего, объясняется “набором очков” в соревновании на самого уважаемого бандюгана.

Газета Journal de Montréal публикует 15 августа статью, в которой рассказывается об относительно новом поветрии. По всей видимости, уличные банды ведут так называемый scoring (термин на английском, означающий “набор очков” или “набор баллов”). Чтобы завоевать уважение подельников и продвинуться в общем зачёте “заслуг”, начинающий бандит должен обстрелять случайних прохожих. Если удаётся их ранить, а то и убить, то участник банды получает ряд привилегий. Мадам Мария Мурани (Maria Mourani), президент ассоциации Mourani-Criminologie, цитируемая в статье, поясняет, что новичок (и не только новички) должен совершить покушение на выбранного наугад человека, но обязательно на территории конкурирующей банды. Хотя это явление известно издавна, но оно не было особо распространено до появления соответствующих видеоигр, в которых игрок завоёвывал очки, исходя из того, куда именно он попал – за попадение издали в грудь присуждается больше очков, чем за попадание в руку или в ногу и т.д. Практика scoring-а уже завоевала популярность в Великобритании и завоёвывает популярность в других частях света.

Сложно сказать, по словам мадам Мурани, насколько эта практика приживётся, но явление набирает силу благодря играм и общению молодых начинающих бандитов в соцсетях.

По мнению монреальскиъ полицейских, именно “набор очков”, скорее всего стоит за ранением в ноги женщины в квартале Rivière-des-Prairies и за гибелью прохожего в Северном Монреале, который, судя по всему, был выбран убийцами наугад, тогда как двое других прохожих были ранены. Но ряд других ранений и гибели людей, со всей очевидностью свидетельствуют о том, что явление на самом деле представляет всё большую опасность, хотя до настоящего времени такая стрельба ограничена территориями районов, где уличные банды активно действуют.

Некоторые криминологи (преподаватели учебных заведений, как правило) считают, что единственным способам противостоять бандитизму должна стать разъяснительная работа, воспитание юного поколения, так как юноши-члены уличных банд, после душещипательных бесед с ними, проникнутся проповедями, раскаются и станут примерными гражданами. Посему не менее 10% бюджета полиции, направленного на борьбу с преступностью надо направить на воспитание, а полиция и так справится, тем более, что после перевоспитания число преступлений с использованием огнестрельного оружия резко уменьшится. Глубокое заключение!