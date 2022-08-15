Канадские фрегаты зайдут в воды Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей

Заход в акватории Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей запланирован для канадских фрегатов HMCS Vancouver и HMCS Winnipeg, 15 августа сообщается на сайте министерства обороны Канады.

По мнению министерства обороны Канады, индо-Тихоокеанский регион очень важен для мировой стабильности и Канада должна приложить усилия для поддержания мирового порядка на данной территории.

«Канада является тихоокеанской страной и глубоко верит в важность Индо-Тихоокеанского региона для глобальной стабильности и процветания. Благодаря таким вкладам, как Operation PROJECTION и Operation NEON, Канада продолжит работать с союзниками и партнерами, чтобы укрепить основанный на правилах международный порядок в регионе», — сообщается на сайте министерства обороны Канады.

По информации канадского минобороны, канадские фрегаты HMCS Vancouver и HMCS Winnipeg примут участие в военно-морских учениях RIMPAC. После учений фрегаты продолжат находится в индо-Тихоокеанском регионе.

Фрегаты примут участие в операциях PROJECTION и Operation NEON. Канадские фрегаты будут участвовать в двусторонних и многонациональных учениях и взаимодействовать с региональными вооруженными силами и другими международными партнерами по безопасности с целью поддержания стабильности регионе.

Планируется, что фрегаты будут действовать совместно и раздельно. Так фрегат HMCS Vancouver уйдет в район Корейского полуострова и будет участвовать в мониторинге режима санкций Организации Объединенных Наций против Северной Кореи.

«Вклад Канады в оборону Индо-Тихоокеанского региона значителен. Тесное сотрудничество с нашими партнерами в регионе никогда не было более важным, чем сегодня. Развертывание фрегатов и самолетов-разведчиков Канадских вооруженных сил в регионе является наглядным проявлением нашей неизменной приверженности защите региональной безопасности и поддержанию свободного, открытого и инклюзивного Индо-Тихоокеанского региона», — заявил командующий армией Канады генерал-лейтенант Уэйн Эйр.