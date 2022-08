В Британии ожидают приезда Принца Гарри с женой в сентябре

Принц Гарри и Меган Маркл приедут в Великобританию в сентябре впервые после платинового юбилея королевы, 15 августа сообщила газета Daily Mail.

«Принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, рады посетить несколько благотворительных организаций, близких их сердцам, в начале сентября», — сообщил представитель четы.

В Манчестер пара приедет 5 сентября на саммит One Young World Summit. В мероприятии примут участие молодые лидеры из 190 стран мира. Меган Маркл является консультантом съезда. Ее коллегами выступят премьер-министр Канады Джастин Трюдо, бизнесмен Ричард Бренсон, ресторатор Джейми Оливер.

После Манчестера пара поедет в Дюссельдорф, Германия, где пройдут Игры Непокоренных One Year to Go. В Британию они вернутся 8 сентября, чтобы попасть на церемонию вручения премии WellChild Awards.

Для четы это будет первый визит в Великобританию после платинового юбилея королевы, отмечавшегося в июне. Неизвестно, поедут ли с ними их дети Арчи и Лилибет. Визит пройдет на фоне судебного разбирательства принца Гарри и британского министерства внутренних дел, Гарри подал на министерство в суд, поскольку власти не охраняют его семью во время визитов в Великобиртанию.