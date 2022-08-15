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Новости В Мире Джонни Депп снимет фильм о художнике Модильяни
Amedeo Modigliani in his studio, c. 1915. Found in the Collection of Musée de l'Orangerie, Paris.

Джонни Депп снимет фильм о художнике Модильяни

Виктория Христова Авг 15, 2022 В Мире, Культура, шоу-бизнес, Новости, Общество Комментарии к записи Джонни Депп снимет фильм о художнике Модильяни отключены 19 Просмотров

Джонни Депп снимет фильм о возлюбленном Анны Ахматовой

Свой первый фильм за последние 25 лет намерен снять голливудский актер Джонни Депп, 15 августа сообщает издание Hollywood Reporter.

Фильм будет посвящен судьбе итальянского художника Амедео Модильяни. В качестве продюсеров актер пригласил своих коллег Аль Пачин и Барри Навиди.

«Сага о жизни господина Модильяни — это та история, которой я невероятно польщен и по-настоящему горжусь тем, что могу показать ее на экране», — заявил он.

Сообщается, что съемки фильма стартуют весной 2023 года.

В последний раз Депп снял фильм «Храбрец» в 1997 году. В этом фильме кроме Деппа снялись Марлон Брандо и другие актеры.

 

 

 

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