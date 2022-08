Джонни Депп снимет фильм о художнике Модильяни

Amedeo Modigliani in his studio, c. 1915. Found in the Collection of Musée de l'Orangerie, Paris.

Джонни Депп снимет фильм о возлюбленном Анны Ахматовой Свой первый фильм за последние 25 лет намерен снять голливудский актер Джонни Депп, 15 августа сообщает издание Hollywood Reporter. Фильм будет посвящен судьбе итальянского художника Амедео Модильяни. В качестве продюсеров актер пригласил своих коллег Аль Пачин и Барри Навиди. «Сага о жизни господина Модильяни — это та история, которой я невероятно польщен и по-настоящему горжусь тем, что могу показать ее на экране», — заявил он. Сообщается, что съемки фильма стартуют весной 2023 года. В последний раз Депп снял фильм «Храбрец» в 1997 году. В этом фильме кроме Деппа снялись Марлон Брандо и другие актеры.

