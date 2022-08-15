Недвижимость: позитивно ли охлаждение рынка

Возможно, вы заметили дом за углом с вывеской “Продается”, установленной на лужайке. Возможно, вы заметили, что дом не был продан в первую неделю своего пребывания на рынке. Или на вторую неделю. Прошло уже три недели, а вывеска все еще там. Это только потому, что сейчас лето? Или это что-то другое? Это что-то другое.

Коррекция на рынке жилья наступила, как показывают последние данные, опубликованные различными жилищными группами. Замедление происходит быстрее и драматичнее, чем прогнозировалось большинством. Количество дней на рынке растет; количество активных объявлений растет.

Самый последний прогноз рынка жилья от Royal Bank предсказывает общенациональный спад перепродаж, опережающий предыдущие спады от пика до минимума, как выразился банк, сравнивая свои прогнозы о том, что ждет впереди, скажем, с 1981-82 годами или 2008-09 годами.

Поскольку замедление темпов роста на национальном рынке жилья набрало обороты в прошлом месяце, средняя цена продажи дома достигла 665 850 долларов — снижение почти на 20 процентов с февраля. Средние отпускные цены снижались каждый месяц с февраля 2022 года и снизились на 1,8 процента по сравнению с тем, что было год назад.

Канадская ассоциация недвижимости (CREA), которая представляет более 100 000 брокеров, агентов и продавцов по всей стране, заявила в июле, что объем продаж жилья упал на 5,6% в течение месяца и снизился почти на четверть по сравнению с прошлым годом.

Стоит отметить, что Онтарио лидирует в снижении, поскольку отпускные цены на пригородных рынках провинции, которые выросли больше всего во время пандемии, теперь возвращаются на круги своя.

“Активность продолжает замедляться в условиях роста процентных ставок и неопределенности”, – говорится в заявлении председателя CREA Джилл Аудил.

Мы можем согласиться с тем, что рынок жилья галопом проходит через длительную стадию безумия, в которой аномально низкие процентные ставки сыграли центральную роль. А затем появился COVID, и Банк Канады отреагировал на экономические последствия пандемии, снизив ключевую процентную ставку до четверти процента. И мы можем видеть, как текущие условия повышения процентных ставок, особенно значительное повышение базовой ставки банка на 100 базисных пунктов в прошлом месяце, теперь резко натягивают поводья.

И, да, те домовладельцы, которым придется пересматривать условия своих ипотечных кредитов, почувствуют некий диссонанс. Ожидается дальнейшее повышение ставки Банка Канады при следующем установлении ставки через месяц.

В этом есть и положительная сторона. Что на самом деле демонстрируют данные, так это не рост цен, а их умеренность. Взрывной рост спроса и цен не мог продолжаться бесконечно. Апогей безумия наступил в форме слепых торгов, которые, как мы ранее утверждали, не должны быть разрешены, и предложений без условий, которые привели к тому, что некоторые отчаявшиеся покупатели отказались от осмотра домов.

К чему это нас приводит? Когда баланс сил снова смещается в сторону потребителя, вот к чему. И с растущим чувством, что возвращение к здравомыслию на рынке недвижимости, наконец, наступило.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

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Ольга Успенская

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