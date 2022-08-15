Подписаться на рассылку
  ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
  Классифайд газеты Деловой Монреаль
Общество Здоровье, медицина COVID-19 Я быстро поправлюсь: глава Pfizer заболел ковидом

Я быстро поправлюсь: глава Pfizer заболел ковидом

Olga Fedak Авг 15, 2022 COVID-19, Новости Америки, Общество Оставить комментарий 51 Просмотров

Принял эстафету” от Джо Байдена.

Топ-менеджер Pfizer, ведущего производителя вакцин против COVID-19, получил положительный результат на коронавирус. Он сообщил, что у него “очень легкие симптомы”.

Председатель и главный исполнительный директор Альберт Бурла заявил в понедельник, что начал принимать таблетки Pfizer Paxlovid и находится в изоляции, пока выздоравливает. Ранее он получил 4 дозы вакцины от COVID-19 производства своей компании. Он заявил, что уверен в быстром выздоровлении.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, более 128 миллионов человек в Соединенных Штатах полностью вакцинированы двухкомпонентной вакциной Pfizer с тех пор, как она вышла на рынок более года назад. Почти 61 миллион человек получил начальную ревакцинацию.

Comirnaty и Paxlovid являются самыми продаваемыми вакциной и лекарством против COVID-19 на рынке. В совокупности они принесли компании Pfizer почти 17 миллиардов долларов с продаж за недавно завершившийся второй квартал.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal