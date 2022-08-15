Я быстро поправлюсь: глава Pfizer заболел ковидом

“Принял эстафету” от Джо Байдена.

Топ-менеджер Pfizer, ведущего производителя вакцин против COVID-19, получил положительный результат на коронавирус. Он сообщил, что у него “очень легкие симптомы”.

Председатель и главный исполнительный директор Альберт Бурла заявил в понедельник, что начал принимать таблетки Pfizer Paxlovid и находится в изоляции, пока выздоравливает. Ранее он получил 4 дозы вакцины от COVID-19 производства своей компании. Он заявил, что уверен в быстром выздоровлении.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, более 128 миллионов человек в Соединенных Штатах полностью вакцинированы двухкомпонентной вакциной Pfizer с тех пор, как она вышла на рынок более года назад. Почти 61 миллион человек получил начальную ревакцинацию.

Comirnaty и Paxlovid являются самыми продаваемыми вакциной и лекарством против COVID-19 на рынке. В совокупности они принесли компании Pfizer почти 17 миллиардов долларов с продаж за недавно завершившийся второй квартал.