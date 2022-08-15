Дышите мышьяком: квебекскому заводу разрешили выбросы в пять раз больше провинциальных норм

А вот газ добывать нельзя – это не экологично.

Министр окружающей среды и директор общественного здравоохранения Квебека обязали медеплавильный завод в Руэн-Норанде на северо-западе выбрасывать не более 15 нанограммов мышьяка на кубический метр воздуха. До этого завод имел разрешение на выбросы 100 нанограммов на кубический метр.

Но несмотря на ужесточение, показатель в 15 нанограммов все равно в 5 раз выше провинциальных требований по выбросам.

Завод функционирует с 1927 года и на нем работает около 650 человек.

Однако недавние исследования показали, что у жителей города заболеваемость раком легких выше, чем у жителей остальной части провинции.

Директор общественного здравоохранения доктор Люк Буало сказал, что средний уровень выбросов мышьяка в 15 нанограммов на кубический метр воздуха является безопасным уровнем для жителей города.

У завода есть пять лет, чтобы выполнить новое экологическое требование от правительства.