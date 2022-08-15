Подписаться на рассылку
  ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
  Классифайд газеты Деловой Монреаль
Общество Здоровье, медицина Дышите мышьяком: квебекскому заводу разрешили выбросы в пять раз больше провинциальных норм

Дышите мышьяком: квебекскому заводу разрешили выбросы в пять раз больше провинциальных норм

Olga Fedak Авг 15, 2022 Здоровье, медицина, Новости Квебека и Монреаля, Природа, погода, экология, Работа Оставить комментарий 71 Просмотров

А вот газ добывать нельзя – это не экологично.

Министр окружающей среды и директор общественного здравоохранения Квебека обязали медеплавильный завод в Руэн-Норанде на северо-западе выбрасывать не более 15 нанограммов мышьяка на кубический метр воздуха. До этого завод имел разрешение на выбросы 100 нанограммов на кубический метр.

Но несмотря на ужесточение, показатель в 15 нанограммов все равно в 5 раз выше провинциальных требований по выбросам.

Завод функционирует с 1927 года и на нем работает около 650 человек.

Однако недавние исследования показали, что у жителей города заболеваемость раком легких выше, чем у жителей остальной части провинции.

Директор общественного здравоохранения доктор Люк Буало сказал, что средний уровень выбросов мышьяка в 15 нанограммов на кубический метр воздуха является безопасным уровнем для жителей города.

У завода есть пять лет, чтобы выполнить новое экологическое требование от правительства.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal