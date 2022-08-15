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Новости Новости Америки Здравствуй, новая фобия: женщину убило зонтом на пляже

Здравствуй, новая фобия: женщину убило зонтом на пляже

Olga Fedak Авг 15, 2022 Новости Америки, Общество, Отдых, Происшествия Оставить комментарий 17 Просмотров

А ещё на пляже можно подхватить смертельного паразита.

Пляжный зонт, улетевший с территории отеля, убил 63-летнюю американку, которая гуляла на пляже. Тэмми Перро с мужем отдыхали в Миртл-Бич в Южной Каролине.

Женщина получила удар стержнем зонта в левую часть грудной клетки. Ей была оказана первая помощь на пляже, а затем ее доставили в местную больницу. Однако по дороге она скончалась.

Американская статистика говорит, что около несколько тысяч человек каждый год получают травмы во время использования пляжных зонтов.

В 2016 году аналогичный инцидент произошел в штате Вирджиния. С тех пор активисты в США ведут кампанию с целью обезопасить отдыхающих от опасных пляжных приспособлений.

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