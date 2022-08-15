Квебек возвращает до 7000 долларов за покупку электромобиля: как получить скидку

Правительство считает, что переход на электрические авто – залог сохранения экологии.

Правительство Квебека предлагает частным лицам, предприятиям, организациям и муниципалитетам Квебека скидку до 7000 долларов на покупку или лизинг электромобиля.

Инициатива скидок, известная как программа Roulez vert, была официально запущена 1 января 2012 года и будет продлена до 2026-2027 годов.

Программа Roulez vert, благодаря которой на дорогах провинции ездит более 133 000 электромобилей, поощряет приобретение новых и подержанных электромобилей и установку зарядных станций для улучшения состояния окружающей среды.

Сумма скидки зависит от “типа транспортного средства и условий, таких как цена продажи транспортного средства, емкость электрической батареи, год выпуска модели и год покупки” — сообщает правительство Квебека.

Покупатели могут рассчитывать на скидки:

7000 долларов на полностью электрические автомобили, если рекомендованная производителем розничная цена (MSRP) составляет менее 60 000 долларов.

7000 долларов на автомобили с водородным двигателем, если рекомендованная производителем розничная цена составляет менее 60 000 долларов.

от 300 до 5000 долларов на гибридные авто, если рекомендованная производителем розничная цена составляет менее 60 000 долларов. Сумма скидки рассчитывается на основе емкости аккумулятора.

2000 долларов на электрический мотоцикл.

500 долларов на электрический скутер.

Покупатели могут ознакомиться с подробным списком подходящих автомобилей, чтобы определить точную сумму скидки, которую они могут рассчитывать.

Чтобы получить скидку от автомобильных дилеров, вам необходимо зарегистрироваться в онлайн-сервисах программы Roulez vert Квебека и создать профиль. Автомобильный дилер проверит ваш профиль, а затем заполнит заявку на скидку для вашего нового автомобиля.

Вы также можете заполнить заявление на скидку самостоятельно в своем профиле.

Затем правительство обработает ваше заявление и отправит вам электронное письмо, если оно было одобрено. В случае одобрения вы получите чек по почте в течение четырех-шести недель.