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Новости Новости Квебека и Монреаля Квебек возвращает до 7000 долларов за покупку электромобиля: как получить скидку

Квебек возвращает до 7000 долларов за покупку электромобиля: как получить скидку

Olga Fedak Авг 15, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Природа, погода, экология, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли, Хорошие новости Оставить комментарий 37 Просмотров

Правительство считает, что переход на электрические авто – залог сохранения экологии.

Правительство Квебека предлагает частным лицам, предприятиям, организациям и муниципалитетам Квебека скидку до 7000 долларов на покупку или лизинг электромобиля.

Инициатива скидок, известная как программа Roulez vert, была официально запущена 1 января 2012 года и будет продлена до 2026-2027 годов.

Программа Roulez vert, благодаря которой на дорогах провинции ездит более 133 000 электромобилей, поощряет приобретение новых и подержанных электромобилей и установку зарядных станций для улучшения состояния окружающей среды.

Сумма скидки зависит от “типа транспортного средства и условий, таких как цена продажи транспортного средства, емкость электрической батареи, год выпуска модели и год покупки” — сообщает правительство Квебека.

Покупатели могут рассчитывать на скидки:

  • 7000 долларов на полностью электрические автомобили, если рекомендованная производителем розничная цена (MSRP) составляет менее 60 000 долларов.
  • 7000 долларов на автомобили с водородным двигателем, если рекомендованная производителем розничная цена составляет менее 60 000 долларов.
  • от 300 до 5000 долларов на гибридные авто, если рекомендованная производителем розничная цена составляет менее 60 000 долларов. Сумма скидки рассчитывается на основе емкости аккумулятора.
  • 2000 долларов на электрический мотоцикл.
  • 500 долларов на электрический скутер.

Покупатели могут ознакомиться с подробным списком подходящих автомобилей, чтобы определить точную сумму скидки, которую они могут рассчитывать.

Чтобы получить скидку от автомобильных дилеров, вам необходимо зарегистрироваться в онлайн-сервисах программы Roulez vert Квебека и создать профиль. Автомобильный дилер проверит ваш профиль, а затем заполнит заявку на скидку для вашего нового автомобиля.

Вы также можете заполнить заявление на скидку самостоятельно в своем профиле.

Затем правительство обработает ваше заявление и отправит вам электронное письмо, если оно было одобрено. В случае одобрения вы получите чек по почте в течение четырех-шести недель.

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