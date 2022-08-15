Квебек возвращает до 7000 долларов за покупку электромобиля: как получить скидку

Правительство считает, что переход на электрические авто – залог сохранения экологии.
Правительство Квебека предлагает частным лицам, предприятиям, организациям и муниципалитетам Квебека скидку до 7000 долларов на покупку или лизинг электромобиля.
Инициатива скидок, известная как программа Roulez vert, была официально запущена 1 января 2012 года и будет продлена до 2026-2027 годов.
Программа Roulez vert, благодаря которой на дорогах провинции ездит более 133 000 электромобилей, поощряет приобретение новых и подержанных электромобилей и установку зарядных станций для улучшения состояния окружающей среды.
Сумма скидки зависит от “типа транспортного средства и условий, таких как цена продажи транспортного средства, емкость электрической батареи, год выпуска модели и год покупки” — сообщает правительство Квебека.
Покупатели могут рассчитывать на скидки:
- 7000 долларов на полностью электрические автомобили, если рекомендованная производителем розничная цена (MSRP) составляет менее 60 000 долларов.
- 7000 долларов на автомобили с водородным двигателем, если рекомендованная производителем розничная цена составляет менее 60 000 долларов.
- от 300 до 5000 долларов на гибридные авто, если рекомендованная производителем розничная цена составляет менее 60 000 долларов. Сумма скидки рассчитывается на основе емкости аккумулятора.
- 2000 долларов на электрический мотоцикл.
- 500 долларов на электрический скутер.
Покупатели могут ознакомиться с подробным списком подходящих автомобилей, чтобы определить точную сумму скидки, которую они могут рассчитывать.
Чтобы получить скидку от автомобильных дилеров, вам необходимо зарегистрироваться в онлайн-сервисах программы Roulez vert Квебека и создать профиль. Автомобильный дилер проверит ваш профиль, а затем заполнит заявку на скидку для вашего нового автомобиля.
Вы также можете заполнить заявление на скидку самостоятельно в своем профиле.
Затем правительство обработает ваше заявление и отправит вам электронное письмо, если оно было одобрено. В случае одобрения вы получите чек по почте в течение четырех-шести недель.