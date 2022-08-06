В Канаде заканчиваются запасы донорской крови. Каких групп особенно не хватает?

В Квебеке похожая ситуация.

Канадская служба крови (CBS) сообщила, что по состоянию на пятницу у нее оставалось запасов крови первой группы (и положительной, и отрицательной) всего на три дня!

В то же время запасов второй положительной, второй отрицательной и третьей отрицательной осталось на пять дней.

Агентство говорит, что донорство становится “особенно необходимым”, когда запасов этих групп крови становится меньше, чем на восемь дней.

В июне CBS заявила, что достигла самой маленькой донорской базы за десятилетие. Организация изо всех сил пытается пополнить критически низкий национальный запас с начала пандемии COVID-19.

В июле агентство объявило, что к концу августа ему необходимо заполнить 57 000 свободных мест для приема пожертвований.

Удивительно, но агенство столкнулось с негативной реакцией на отменилу политики обязательного ношения масок. Вскоре после этого доноры заявили, что рассматривают возможность отмены или переноса предстоящих встреч.

“Исходя из наших текущих забронированных встреч, мы прогнозируем, что на предстоящей неделе наши запасы не достигнут 3000 единиц, — говорится в письме CBS. – Это означает падение национального запаса продуктов крови на 17 процентов”.

Похожая ситуация и в США. Американский Красный Крест объявил, что столкнулся с самой серьезной нехваткой крови за более чем десятилетие.

По данным Службы крови Красного Креста, срок годности замороженной плазмы составляет один год, срок годности эритроцитов — 42 дня, а тромбоцитов — 5 дней.

Канадская служба крови напоминает, что “важно помнить, что потребность в крови, плазме и тромбоцитах постоянна. Онкобольные, жертвы несчастных случаев и травм, люди, перенесшие операцию, и люди с заболеваниями крови ежедневно полагаются на переливание крови, тромбоцитов и плазмы”.

Если вы хотите пожертвовать кровь или ее компоненты, вы можете забронировать визит онлайн.