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Новости Новости Квебека и Монреаля Красивое число на спидометре и не очень красивый штраф: полиция поймала гонщика на мотоцикле

Красивое число на спидометре и не очень красивый штраф: полиция поймала гонщика на мотоцикле

Olga Fedak Авг 6, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 28 Просмотров

Неужели не страшно гонять на такой скорости по самым ужасным в Канаде дорогам?

Какой же мотолицклист не любит быстрой езды? Полиция поймала пилота, который на огромной скорости летел по шоссе 40 в восточном направлении в Кап-Санте, примерно в 50 км к востоку от Квебека. Он более чем вдвое превысил скоростное ограничение в 100 км/час.

Полиции повезло уведеть на радаре красивую отметку в 222 км/час. Тут бы полиции проявить креатив и выписать нарушителю штраф в 2222 доллара. Но стражи порядка до такого не додумались и в итоге 31-летнему мотоциклисту нужно будет заплатить 2146 долларов. Кроме того наш герой получил 30 штрафных баллов, его водительские права приостановлены на неделю, а мотоцикл изъят и помещен на хранение.

Несколькими днями ранее, когда полиция задержала ночного гонщика на автомобиле, стражи порядка напомнили, что “скорость является одной из основных причин аварий со смертельным исходом на дорогах провинции”.

Также причиной трагедий являются ямы на дорогах. Ранее мы писали, как пассажирка мотоциклиста судится в Квебеком из-за неудовлетворительного состояния дорожной инфраструктуры.

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