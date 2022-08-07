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Новости В Мире В Тихом океане зарождается тропический шторм «Говард»
Фото: https://www.pexels.com/

В Тихом океане зарождается тропический шторм «Говард»

Виктория Христова Авг 7, 2022 В Мире, Новости, Природа, погода, экология Комментарии к записи В Тихом океане зарождается тропический шторм «Говард» отключены 9 Просмотров

Тропическая депрессия Nine-E сформировалась в Тихом океане к 10:00 по центрально-мексиканскому времени, 6 августа передает Excelsior.

 

Как ожидается, событие будет развиваться и набирать силу, и в итоге может стать тропическим штормом «Говард». Тропическая депрессия Nine-E расположена примерно в 575 километрах к юго-юго-западу от Пунта-Сан-Тельмо в штате Мичоакан и в 640 километрах к югу от Мансанильо в штате Колима.

Депрессия движется параллельно мексиканским берегам со скоростью около 20 км в час. Она создает максимальные устойчивые ветра со скоростью 55 км в час. Отмечается, что развитие тропической депрессии приведет к значительным дождям в Нижней Калифорнии, в штатах Оахака и Чьяпас.

Мы часто слышим о тропических штормах с красивыми именами, которые обрушиваются на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, вызывая сильные разрушения. В то же время в других регионах земного шара относительно спокойно, и сильные ураганы на побережье, например, Атлантического океана – довольно редкое явление. 

Основная причина того, что в Тихом океане происходит множество бурь и ураганов, заключается в температуре воды, среднегодовое значение которой составляет 19,4 °С, а в некоторых регионах и вовсе достигает отметки в 29 °С!

Огромные площади разогретой воды способствуют образованию большого количества теплого водяного пара, который поднимается в атмосферу и конденсируется в облака, выпадая затем на землю в виде обильных осадков, вызывая ураганные ветра и огромные волны на воде. Для поддержания своей разрушительной силы таким ураганам нужно постоянная подпитка теплым влажным воздухом, поэтому на суше циклон быстро теряет свою силу.  

 

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