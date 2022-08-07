Во Франции предложили конституционно запретить суррогатное материнство

Во Франции после бурных дебатов, вызванных предложением депутатов от Renaissance (партия президента Франции Эммануэля Макрона) и Nupes (левые) о записи в конституции права на аборт, депутаты от правых предложили, как пишет Ле Фигаро, «высечь в камне» запрет на суррогатное материнство в камне. Депутат Национальной ассамблеи Тибо Базен только что внес на рассмотрение конституционный законопроект, направленный на запрет использования суррогатных матерей.
«Эта практика нарушает основные принципы уважения к человеческой личности, отказ от эксплуатации женщин и объективации ребенка, недоступность человеческого тела и человеческой личности», — заявил политик, избранный от департамента Мерт-и-Мозель. Текст включает единственную статью, завершающую Раздел VIII Конституции: «Никто не может прибегать к суррогатному материнству ». Его инициативу поддержали подписью 15 других депутатов от LR, включая Ксавье Бретона, депутата от Эна, Анни Женевер, депутата от Ду, Патрика Хетцеля, депутата от Эльзаса, и Филиппа Госселина, депутата от Манша.
Во Франции суррогатное материнство запрещено с момента принятия закона «об уважении к человеческому телу» от 29 июля 1994 года. Уголовный кодекс уже предусматривает наказаные за «подстрекательство к отказу от ребенка» и посредничество между суррогатной матерью и лицом, желающим иметь ребенка. Таким образом, закон также направлен против иностранных консультантов или компаний, которые ищут клиентов во Франции.
«Сегодня у нас есть законодательный арсенал, запрещающий суррогатное материнство, но его возможности ограничены», — объяснил Тибо Базен. «Мы видим, как все больше и больше французов отправляются на суррогатное материнство за границу в сопровождении агентств, которые организуют их поездку и связывают их с клиниками. Запрет на суррогатное материнство кажется неэффективным. Насколько мне известно, ни одно агентство или консультант не были осуждены за привлечение или поддержку французских клиентов. На соответствующих выставках-салонах идет пропаганда этой практики. Кроме того, наблюдается тенденция в юридическом плане к признанию результатов суррогатного материнства».
Напомним, в этом году под давлением общественности международная салон-ярмарка в Париже отменила стенды и презентации, посвященные суррогатному материнству. Отметим также, что в 2019 году депутат Гийом Ларриве представил аналогичный текст перед рассмотрением закона о биоэтике в Национальной ассамблее. Однако предложения конституционного закона, инициированные парламентариями, имеют мало шансов на успех из-за сложности процедуры. Текст законопроекта действительно должен быть принят обеими ассамблеями и вынесен на референдум.
«Поскольку мы находимся в начале пятилетнего срока, мы должны поставить этот вопрос на обсуждение. Это будет очень полезно, если у нас будет конституционный проект», — объяснил свою инициативу Тибо Базен. По его словам, это также способ привлечь внимание министра юстиции к необходимости проводить, отваживающую от желания прибегнуть к суррогатному материнству. Le Figaro напоминает, что в резолюции, принятой 5 мая 2022 года, Европейский парламент осудил суррогатное материнство, посчитав, что эта практика может «подвергнуть женщин во всем мире эксплуатации, особенно тех, кто беднее и находится в уязвимом положении».