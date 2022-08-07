Во Франции предложили конституционно запретить суррогатное материнство

Законопроект о закреплении в Конституции Франции запрета на использование суррогатных матерей внес на рассмотрение депутат от правой партии «Республиканцы» (LR) Тибо Базен. Об этом 29 июля пишет Le Figaro.

Во Франции после бурных дебатов, вызванных предложением депутатов от Renaissance (партия президента Франции Эммануэля Макрона) и Nupes (левые) о записи в конституции права на аборт, депутаты от правых предложили, как пишет Ле Фигаро, «высечь в камне» запрет на суррогатное материнство в камне. Депутат Национальной ассамблеи Тибо Базен только что внес на рассмотрение конституционный законопроект, направленный на запрет использования суррогатных матерей.

«Эта практика нарушает основные принципы уважения к человеческой личности, отказ от эксплуатации женщин и объективации ребенка, недоступность человеческого тела и человеческой личности», — заявил политик, избранный от департамента Мерт-и-Мозель. Текст включает единственную статью, завершающую Раздел VIII Конституции: «Никто не может прибегать к суррогатному материнству ». Его инициативу поддержали подписью 15 других депутатов от LR, включая Ксавье Бретона, депутата от Эна, Анни Женевер, депутата от Ду, Патрика Хетцеля, депутата от Эльзаса, и Филиппа Госселина, депутата от Манша.

Во Франции суррогатное материнство запрещено с момента принятия закона «об уважении к человеческому телу» от 29 июля 1994 года. Уголовный кодекс уже предусматривает наказаные за «подстрекательство к отказу от ребенка» и посредничество между суррогатной матерью и лицом, желающим иметь ребенка. Таким образом, закон также направлен против иностранных консультантов или компаний, которые ищут клиентов во Франции.

«Сегодня у нас есть законодательный арсенал, запрещающий суррогатное материнство, но его возможности ограничены», — объяснил Тибо Базен. «Мы видим, как все больше и больше французов отправляются на суррогатное материнство за границу в сопровождении агентств, которые организуют их поездку и связывают их с клиниками. Запрет на суррогатное материнство кажется неэффективным. Насколько мне известно, ни одно агентство или консультант не были осуждены за привлечение или поддержку французских клиентов. На соответствующих выставках-салонах идет пропаганда этой практики. Кроме того, наблюдается тенденция в юридическом плане к признанию результатов суррогатного материнства».

Напомним, в этом году под давлением общественности международная салон-ярмарка в Париже отменила стенды и презентации, посвященные суррогатному материнству. Отметим также, что в 2019 году депутат Гийом Ларриве представил аналогичный текст перед рассмотрением закона о биоэтике в Национальной ассамблее. Однако предложения конституционного закона, инициированные парламентариями, имеют мало шансов на успех из-за сложности процедуры. Текст законопроекта действительно должен быть принят обеими ассамблеями и вынесен на референдум.

«Поскольку мы находимся в начале пятилетнего срока, мы должны поставить этот вопрос на обсуждение. Это будет очень полезно, если у нас будет конституционный проект», — объяснил свою инициативу Тибо Базен. По его словам, это также способ привлечь внимание министра юстиции к необходимости проводить, отваживающую от желания прибегнуть к суррогатному материнству. Le Figaro напоминает, что в резолюции, принятой 5 мая 2022 года, Европейский парламент осудил суррогатное материнство, посчитав, что эта практика может «подвергнуть женщин во всем мире эксплуатации, особенно тех, кто беднее и находится в уязвимом положении».