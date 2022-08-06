Франсуа Лего снова привился от ковида и призывает всех последовать его примеру

Общество готово последовать за своим лидером. Поддержка у него колоссальная.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего воспользовался советами общественного здравоохранения и получил четвертую дозу вакцины от COVID-19 в пятницу в Монреале.

Попутно Лего поблагодарил работников здравоохранения и призвал жителей Квебека последовать его примеру.

“Спасибо всему персоналу, медсестрам, которые с начала пандемии делают необыкновенную работу, – сказал премьер. – Я также хочу поблагодарить всех жителей Квебека, которые вакцинированы, включая самых молодых. Я знаю, что самые молодые подвержены меньшему риску, чем уязвимые люди, но все же важно проявить солидарность и пройти вакцинацию, чтобы уменьшить заражение и, когда вы встретите людей, которые уязвимы, вы защитите их”.

Кроме того премьер анонсировал, что через несколько дней выступит и пожалуется на низкий уровень вакцинации детей.

Днём ранее директор общественного здравоохранения Квебека доктор Люк Буало объявил, что провинция активизирует свои усилия по вакцинации против COVID-19 в ближайшие недели. Кампания по введению бустерной дозы будет запущена в государственных и частных домах престарелых с 15 августа.

Буало предупредил, что этой осенью “весьма вероятен” рост числа случаев ковида после возвращения детей и подростков в школу.