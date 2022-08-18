Маленький спортсмен в коме после падения с кровати

А в Канаде участились случаи, когда дети гуляют по рельсам.

Игрок Мировой серии Малой лиги 12-летний Истон Оливерсон находится в критическом состоянии после падения с двухъярусной кровати в общежитии для игроков в Уильямспорте, штат Пенсильвания. Юный бейсболист из Сноу-Каньона штата Юта получил перелом черепа во сне.

Команда сообщила, что мальчик упал с кровати рано утром в понедельник. Его оперативно доставили на вертолете в местную больницу, где без промедления провели операцию. Врачи остановили кровотечение и стабилизировали его состояние. Затем его ввели в медикаментозную кому.

Отец мальчика, который является помощником тренера в команде, рассказал, что “в его мозгу было много крови и возникло сильное давление. У него была так называемая эпидуральная гематома. Он сломал себе череп. В то же время он проколол артерию вне мозга, что вызвало кровотечение”.

Врачи постепенно снимают мальчика с обезболивающих и сокращают подачу кислорода. По их словам, ребенок положительно реагирует на лечение. Нейрохирург сказал семье, что компьютерная томография мальчика “выглядит великолепно”.

Юный спортсмен также реагирует, когда его друзья говорят с ним по телефону. Коллеги по команде попросили его поднять большой палец – и мальчик сделал это.

Международная Малая лига заявила, что будет использовать все доступные ресурсы, чтобы “поддержать игрока, его семью, его тренеров и товарищей по команде, пока все пытаются справится с этой прискорбной ситуацией”.

Оливерсон и его команда Сноу-Каньона Малой лиги должна сыграть свою первую игру Мировой серии в пятницу днем. Это первая команда из Юты, которая вышла в серию за 75-летнюю историю турнира.