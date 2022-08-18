Лего и команда обещают создать новое агентство здравоохранения после выборов

Также правительство пообещало не вводить ковидные ограничения этой осенью.

Коалиция Avenir Québec во главе с Франсуа Лего обещает создать новое агентство здравоохранения, “чтобы координировать работу системы” и сделать сеть “более эффективной и гуманной”.

Министр здравоохранения и социальных служб Кристиан Дюбе объявил об обязательствах перед выборами в среду утром в Квебеке.

“Мы все видели сбои нашей системы здравоохранения во время пандемии. Все согласны с тем, что нам необходимо изменить то, как все работает в сфере здравоохранения и социальных услуг”, — сказал Дюбе.

Новое агентство Santé Québec будет иметь мандат на координацию деятельности системы здравоохранения. Таким образом у Министерства здравоохранения и социальных служб (MSSS) будет возможность сосредоточиться на своей роли в планировании, руководстве, измерении эффективности и бюджетировании сети.

Дюбе объяснил, как будет работать новая служба на примере кампании вакцинации.

“Министерство в сотрудничестве с общественным здравоохранением и Комитетом по иммунизации Квебека (CIQ) предоставило клиническое руководство по вакцинации. В рамках сети за операции отвечала и отчитывалась отдельная команда. Как результат – успешный опыт вакцинации у жителей Квебека”, – сказал он.

Министр акцентировал внимание, что “идея не в том, чтобы приступить к крупной структурной реформе, которая разрушит все на местах”.

Дюбе признал, правительство вдохновилось идеей создания нового агентства после отчёта об управлении здравоохранением и социальными услугами. Документ был обнародован в июне прошлого года заместителем министра здравоохранения Домиником Савойей.

Савойя получил поручение правительства провести диагностику сети здравоохранения. Именно он предложил создать “нейтральную, полностью подотчетную, высокоэффективную организацию, ориентированную на результаты и удовлетворение потребностей пользователей”.

Как итог, министр здравоохранения добавил, что в случае победы на выборах, обновлённое правительство внесёт законопроект, как только возобновится работа парламента. Дюбе гарантирует, что “это позволит выслушать всех и внести необходимые коррективы”.