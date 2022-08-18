Расследование признало, что ямы на дорогах стали причиной смерти велосипедистки

В то же время еще одна жительница Квебека обвиняет ужасные дороги провинции в смертельной аварии мотоцикла.

В новом отчете коронера сообщается, что плохие дорожные условия стали причиной смерти женщины-велосипедистки в Восточных городках Квебека.

63-летняя Эстель Леблан из Гранби погибла в дорожном происшествии, когда ехала на велосипеде по Рокстон-роуд (R-139) в Рокстон-Понд, примерно в часе езды к востоку от Монреаля.

Несмотря на возраст, женщина была в отличной физической форме и каждое лето регулярно ездила на велосипеде. 9 октября 2021 года она попала под машину.

В тот трагический день она ехала на велосипеде недалеко от дома. Женщина выехала на участок дороги с многочисленными трещинами и выбоинами. Она потеряла управление и упала с велосипеда.

Водитель встречного автомобиля не успел среагировать и наехал на женщину. Он буквально проехал по ее голове. В такой ситуации шлем оказался бесполезным.

Водитель сообщил, что она “петляла, въехала в выбоину, упала и оказалась перед его машиной”. Все это время встречный автомобиль оставался на своей полосе.

На фотографии с места происшествия видны две дыры диаметром около 20 сантиметров, а также многочисленные трещины справа от разделительной полосы.

Коронер Жан Брошу рекомендовал Министерству транспорта Квебека пересмотреть свой протокол ремонта Рокстон-роуд, чтобы предотвратить смертельные случаи на этой дороге в будущем.

Тем временем велосипедисты Монреаля самостоятельно создали портал, на котором пользователи могут отмечать ямы на дорогах.