Все ради видео: монреальские водители оштрафованы за перекрытие важных транспортных артерий

Ранее ради видео житель Квебека сбил и переехал маленького лося.

Провинциальная полиция начала расследование после того, как около дюжины водителей либо исполняли, либо снимали трюки на своих автомобилях. При этом они блокировали движение на мосту Шамплейн, скоростной автомагистрали Декари (A-15) и шоссе 640 рано утром в воскресенье.

Они снимали видео, как делают “пончики” и другие незаконные элементы вождения на дороге.

Полиция успела остановить пикап и легковой автомобиль и выписала им более 10 штрафов.

Водителям также могут быть предъявлены дополнительные обвинения, в том числе за опасное вождение.