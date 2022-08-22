Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Новости Квебека и Монреаля Все ради видео: монреальские водители оштрафованы за перекрытие важных транспортных артерий
Водитель, которого все достало

Все ради видео: монреальские водители оштрафованы за перекрытие важных транспортных артерий

Olga Fedak Авг 22, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 247 Просмотров

Ранее ради видео житель Квебека сбил и переехал маленького лося.

Провинциальная полиция начала расследование после того, как около дюжины водителей либо исполняли, либо снимали трюки на своих автомобилях. При этом они блокировали движение на мосту Шамплейн, скоростной автомагистрали Декари (A-15) и шоссе 640 рано утром в воскресенье.

Они снимали видео, как делают “пончики” и другие незаконные элементы вождения на дороге.

Полиция успела остановить пикап и легковой автомобиль и выписала им более 10 штрафов.

Водителям также могут быть предъявлены дополнительные обвинения, в том числе за опасное вождение.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal