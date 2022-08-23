Кто такая Мелисса Бедард – одна из самых узнаваемых личностей на телевидении Квебека

Несколько слов о Мелиссе Бедард – её узнают все, кто смотрит телевизор, она, наверно, самое популярное лицо на экране (не считая политиков)

Рассказываем об одной из самых узнаваемых ведущих на сегодняшних каналах квебекского телевидения.

Любознательная читательница попросила нас коротко пояснить, кто ж это такая – привлекательная, пышнотелая девушка, которая ведёт популярные разлвекательные программы на франкоязычных каналах и которая очень часто появляется сегодня в рекламах товаров и услуг. Нет сомнений, что на сегодняшний день она (если не считать политиков) стала самым популярным лицом на квебекском телеведнии.

Речь идёт о Мелиссе Бедард (Mélissa Bédard). Родилась она на Гаити, чистокровная гаитянка, но по духу, воспитанию, образованию – самая, что ни на есть квебекчанка, потому что родители привезли её в Квебек, когда малышке не исполнилось и десяти месяцев от роду.

Все окружающие и знающие её люди единогласно отмечают её ум, таланты, интерес к самым разным сторонам жизни. Она профессиональная автор и рассказчица сказок для детелй, которые обожают слушать сказки в её исполненеии. Она, как правило, весела, добродушна, мягка в общении, бойка на язык, умеет с блеском выходить из любых сложных и неожиданных ситуаций. У неё хорошо и профессионально поставлена речь – она много времени посвятила совершенствованию актёрского ремесла.

Известность Мелисса получила в 2012 году, когда она впервые вышла на большую сцену в программе Star Academy, где тут же покорила зрителей и жюри. С тех пор она посвятила себя сцене.

Говорить о том, где и в каких программах телевидения Мелисса участвует, не имеет смысла – она появляетеся в разных передачах на разных каналах. В ближайшее время на канале Canal Vie выходит новая программа, которую она будет вести – “Ma première maison” (Мой первый дом).

Мелисса – профессиональная певица, она выпустила два альбома своих песен. Она замужем за квебекцем, выходцем из Франции, пишут, что у них шестеро детей.

В последнее время публика серьёзно заговорила о том, что Мелисса похудела, кто-то поддерживает её в этом деле, кто-то, наоборот, огорчается, но сама Мелисса гордо хранит молчание по поводу веса.

Но на экране её действительно много, действительно, больше, чем других квебекских актёров, певцов и ведущих, но публика, в основном, ничего против не имеет, многие улыбаются, как только видят её лицо на экране.