Кто такая Мелисса Бедард – одна из самых узнаваемых личностей на телевидении Квебека

Несколько слов о Мелиссе Бедард – её узнают все, кто смотрит телевизор, она, наверно, самое популярное лицо на экране (не считая политиков)
Любознательная читательница попросила нас коротко пояснить, кто ж это такая – привлекательная, пышнотелая девушка, которая ведёт популярные разлвекательные программы на франкоязычных каналах и которая очень часто появляется сегодня в рекламах товаров и услуг. Нет сомнений, что на сегодняшний день она (если не считать политиков) стала самым популярным лицом на квебекском телеведнии.
Речь идёт о Мелиссе Бедард (Mélissa Bédard). Родилась она на Гаити, чистокровная гаитянка, но по духу, воспитанию, образованию – самая, что ни на есть квебекчанка, потому что родители привезли её в Квебек, когда малышке не исполнилось и десяти месяцев от роду.
Все окружающие и знающие её люди единогласно отмечают её ум, таланты, интерес к самым разным сторонам жизни. Она профессиональная автор и рассказчица сказок для детелй, которые обожают слушать сказки в её исполненеии. Она, как правило, весела, добродушна, мягка в общении, бойка на язык, умеет с блеском выходить из любых сложных и неожиданных ситуаций. У неё хорошо и профессионально поставлена речь – она много времени посвятила совершенствованию актёрского ремесла.
Известность Мелисса получила в 2012 году, когда она впервые вышла на большую сцену в программе Star Academy, где тут же покорила зрителей и жюри. С тех пор она посвятила себя сцене.
Говорить о том, где и в каких программах телевидения Мелисса участвует, не имеет смысла – она появляетеся в разных передачах на разных каналах. В ближайшее время на канале Canal Vie выходит новая программа, которую она будет вести – “Ma première maison” (Мой первый дом).
Мелисса – профессиональная певица, она выпустила два альбома своих песен. Она замужем за квебекцем, выходцем из Франции, пишут, что у них шестеро детей.
В последнее время публика серьёзно заговорила о том, что Мелисса похудела, кто-то поддерживает её в этом деле, кто-то, наоборот, огорчается, но сама Мелисса гордо хранит молчание по поводу веса.
Но на экране её действительно много, действительно, больше, чем других квебекских актёров, певцов и ведущих, но публика, в основном, ничего против не имеет, многие улыбаются, как только видят её лицо на экране.