Выборы, выборы: Солидарный Квебек обещает финансовую помощь родителям, которые не могут найти детский сад для своих малышей

Также все кандидаты дружно обещают снизить налоги.
Партия Québec Solidaire представила предвыборное обязательство, направленное на детей младшего возраста.
Пресс-секретарь Габриэль Надо-Дюбуа во время визита в Ривьер-дю-Лу представил своего кандидата Мириам Лапуант-Ганьон. Вместе они анонсировали программу “Обслуживание младенцев”.
Обязательство представляет собой новую программу финансовой помощи. Она будет нацелена на молодых родителей, которые не могут получить место в местах для ухода за детьми и которые не могут по этой причине вернуться к работе.
Программа предназначена для финансовой поддержки родителей, которые исчерпали свои льготы по Плану родительского страхования Квебека (QPIP) и которые лишены дохода, потому что они вынуждены оставаться дома, чтобы заботиться о своем ребенке.
В рамках программы родители детей в возрасте до 18 месяцев, исчерпавшие свои пособия QPIP и не могущие вернуться на работу в ожидании места для своего ребенка, будут иметь право на 870 долларов в месяц для компенсации потери дохода.
Политики акцентировали внимание, что эта ситуация в основном затрагивает матерей.
“Эти матери становятся беднее в разгар кризиса стоимости жизни. Представьте себе давление и незащищенность”, — аргументировал свою позицию Надо-Дюбуа.
Напомним, ранее Либеральная партия Квебека пообещала сделать бесплатными паромные переправы.