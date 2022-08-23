Рискнете попробовать? Tim Hortons хочет продавать пиццу!

В прошлом году компания пыталась вывести на рынок новый напиток. Ну, с переменным успехом.

Тим Хортонс не прекращает тестировать новые идеи для меню. И вот сейчас компания добавляет пиццу в свой список вариантов еды.

В ближайшее время пицца будет доступна только в 20-ти закусочных в Большом Торонто. Однако, если новое блюдо завоюет сердца и желудки клиентов – оно может появиться по всей сети.

Компания ещё не провела детальную презентацию тестового блюда, однако благодаря фото в афишах можно понять, что пиццы будет три вида. В одной из них четко видны папперони, вторая немного пугает количеством халапеньо, а в третьей угадывается то ли курица, то ли тунец. Тесто выглядит толстым, но довольно аппетитным.

Представители компании добавили, что “каждый день по всей Канаде найдется ресторан Tim Hortons, который запускает пробную продукцию чтобы опробовать новые идеи и пункты меню. Мы надеемся, что эти новинки понравятся нашим гостям”.

Мнения гостей, как это обычно происходит, разделились.

Часть гурманов возмутились, что “это безумие”, “это не то, что хотелось увидеть” и что “Тим Хортонс не должен продавать пиццу”.

С другой стороны клиенты, которые уже успели попробовать новинку, сообщили, что она успела завоевать из доверие. Они надеются, что пицца будет присутствовать в стандартном меню закусочной.

По словам покупателей, пицца стоит около 8 долларов.