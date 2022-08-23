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Новости Самое известное фото Черчилля без сигары похитили из отеля в Оттаве
Фото: mediamax.am

Самое известное фото Черчилля без сигары похитили из отеля в Оттаве

Виктория Христова Авг 23, 2022 Новости, Новости Канады, Происшествия Комментарии к записи Самое известное фото Черчилля без сигары похитили из отеля в Оттаве отключены 79 Просмотров

Чёрно-белая фотография бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, известная под названием “Рычащий лев”, украдена из гостиницы Chateau Laurier  в Оттаве.

 О ЧП говорится в заявлении этого самого известного и дорогого отеля канадской столицы, которое цитирует телеканал CTV.

“Мы очень раздосадованы этим вопиющим случаем”,  заявила генеральный менеджер гостиницы Женевьев Дюма.

Фотография, по её словам, висела в читальном зале отеля с 1998 года. Злоумышленник или злоумышленники подменили рамку с фотографией и повесили на стену копию. Подмену обнаружили совсем недавно, теперь обстоятельства пропажи будут выяснять правоохранители.

Канадский фотограф Юсуф Карша сделал это фото в декабре 1941 года после того, как Черчилль выступил в Парламенте Канады, расположенном рядом с “Шато Лорье”. Фотография считается самым известным изображением политика без сигары. Обычно Черчилль всегда снимался с сигарой, но фотограф в тот раз лично отобрал её у британского премьера, который на снимке из-за этого получился “в дурном настроении”. По всей видимости, из-за этого данное фото и называют “Рычащий лев”.

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