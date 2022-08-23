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Фото: vikingair.com

Первый в мире пассажирский электросамолет готов к полетам

Виктория Христова Авг 23, 2022 Новости, Новости Канады, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Комментарии к записи Первый в мире пассажирский электросамолет готов к полетам отключены 85 Просмотров

Канадская чартерная авиакомпания Harbour Air сделала важный шаг к электрификации воздушного транспорта, совершив первый в своем роде полет на модернизированном гидроплане.

Одномоторный легкий самолет DHC-2 Beaver вылетел из материковой Канады и приземлился на острове Ванкувер, преодолев весь путь на электрической тяге.

Компания Harbour Air — крупнейший владелец гидросамолетов в Северной Америке. Объем ее перевозок составляет полмиллиона пассажиров в год, количество коммерческих рейсов — примерно 30 000 в год. В 2019 году руководство авиакомпании пообещало первой в мире полностью переоснастить свой парк, отказавшись от использования ископаемого топлива, сообщает New Atlas.

Процесс модернизации шестиместных гидропланов DHS-1 Beaver, начатый три года назад, осуществляется в партнерстве с производителем электромоторов MagniX. В декабре 2019 модифицированный Beaver совершил первый успешный полет над рекой Фрейзер, и с тех пор компания продолжает испытания, рассчитывая в итоге получить разрешение от регуляторов США и Канады.

Сейчас компания работает над одобрением рейсов, выполняемых модернизированными электрическими гидропланами, авиационными властями США и Канады.

 

 

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