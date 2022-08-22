Безумный водитель протаранил четыре автомобиля, врезался в дом и пробил газовую трубу

А зимой в Виктории автомобиль полностью разрушил стену жилого дома.

Более десятка человек были эвакуированы в западном Торонто из-за утечки газа. Она была вызвана аварией, в которой также пострадали 4 автомобиля и стена дома.

В воскресенье в 9-20 утра в районе Скотярд черный внедорожник потерял управление. Он столкнулся с несколькими запаркованными автомобилями, а затем врезался в жилой дом, прямо в то место, где установлен газовый счётчик.

Соседи сообщили, что слышали характерный шипящий звук вырывающегося из трубы газа. Утечка названа “существенной”.

Жителей соседних домов эвакуировали из соображений безопасности, улица также была перекрыта. Они смогли вернуться домой только после 13-30 – после того, как газовая компания перекрыла подачу топлива.

Во всех пострадавших домах проводятся работы по вентиляции. Инженер-строитель оценивает структурные повреждения дома в эпицентре аварии.

Во время всеобщей суматохи водитель-виновник аварии смог незаметно покинуть свой автомобиль и скрыться на своих двоих в неизвестном направлении. Полиция занимается его поисками.

Жители района – если конечно не считать материальных потерь и приключений с эвакуацией – не пострадали.