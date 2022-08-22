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Общество Животные У берегов Нью-Брансуика запутался исчезающий североатлантический кит
Cевероатлантический кит

У берегов Нью-Брансуика запутался исчезающий североатлантический кит

Olga Fedak Авг 21, 2022 Животные, Новости Канады, Природа, погода, экология, Происшествия Оставить комментарий 212 Просмотров

Канадским китам в этом году совсем не везет.

Представители министерства рыбного хозяйства сообщают, что получили информацию о запутавшемся североатлантическом ките у северо-восточного побережья Нью-Брансуика. Находящийся под угрозой исчезновения кит в последний раз был замечен к востоку от Шиппагана. Животное обнаружили в субботу с самолета Cessna Канадского отдела рыболовства и океанов.

Чиновники сообщили, что группы реагирования на происшествия с млекопитающими находятся в режиме полной готовности. Когда кит снова будет обнаружен, будут предприняты все усилия, чтобы распутать его.

Аквариум Новой Англии (Бостон) сообщает, что запутавшейся кит скорее всего годовалый детеныш, известный как № 3720.

На данный момент состояние животного неизвестно, а также неизвестно, в какой снасти оно запуталось.

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