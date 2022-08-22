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Новости Новости Квебека и Монреаля Еще одна женщина-инук попала под автомобиль на шоссе в Монерале
Шоссе 20

Еще одна женщина-инук попала под автомобиль на шоссе в Монерале

Olga Fedak Авг 21, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 318 Просмотров

Полиция пытается найти связь между двумя происшествиями.

Уже во второй раз за неделю молодая женщина-инук насмерть сбита на шоссе в районе Монреаля.

Провинциальная полиция сообщила, что около 1:20 ночи в субботу офицеры получили вызов в том, что молодая женщина была сбита несколькими автомобилями на шоссе 20 в Дорвале.

26-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Погибшая была из северной общины Умиуджак на берегу Гудзонова залива в Нунавике. Она жила в том же жилом комплексе для инуитов, Улливик, где остановилась 22-летняя женщина, которая также была насмерть сбита на шоссе в Монреале днем ранее.

На место происшествия были отправлены два следователя для расследования. Полиция не рассматривает инцидент как уголовные дело.

“Причина, по которой она оказалась на шоссе, должна быть расследована”, — заявил представитель полиции Стефан Трембле.

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