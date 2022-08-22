Еще одна женщина-инук попала под автомобиль на шоссе в Монерале

Полиция пытается найти связь между двумя происшествиями.

Уже во второй раз за неделю молодая женщина-инук насмерть сбита на шоссе в районе Монреаля.

Провинциальная полиция сообщила, что около 1:20 ночи в субботу офицеры получили вызов в том, что молодая женщина была сбита несколькими автомобилями на шоссе 20 в Дорвале.

26-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Погибшая была из северной общины Умиуджак на берегу Гудзонова залива в Нунавике. Она жила в том же жилом комплексе для инуитов, Улливик, где остановилась 22-летняя женщина, которая также была насмерть сбита на шоссе в Монреале днем ранее.

На место происшествия были отправлены два следователя для расследования. Полиция не рассматривает инцидент как уголовные дело.

“Причина, по которой она оказалась на шоссе, должна быть расследована”, — заявил представитель полиции Стефан Трембле.