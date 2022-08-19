На монреальском шоссе сбита женщина в инвалидной коляске

Рано утром в пятницу посреди шоссе 520 в Монреале женщина в инвалидном кресле была сбита автомобилем. Пока не известно, как она оказалась посреди дороги в 4 утра.

Пострадавшую, которой около 20 лет, доставили в больницу в критическом состоянии. Врачи сделали все возможное, но к середине дня она скончалась.

60-летней водительнице также понадобилась помощь медиков – ее лечили от шока.

Позднее региональный совет здравоохранения и социальных служб Нунавика (NRBHSS) подтвердил, что погибшая женщина-инук была родом из Пувирнитука и проживала в приюте для инуитов в Монреале.

“Она была пациенткой, проживающей в Улливике, жилом учреждении, где инуиты остаются, когда им необходимо покинуть свое сообщество, чтобы получить специализированную медицинскую помощь, предлагаемую в Монреале, — рассказала сотрудник по связям с общественностью Дженни Симпрасют. – В настоящее время полиция Квебека проводит расследование для выяснения причин аварии”