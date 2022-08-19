Трагедия в городке под Монреалем – муж убил жену в присутствии детей и тестя

Убийство в Sainte-Marthe-sur-le-Lac: седьмая женщина, погибшая насильственной смертью в Квебеке с начала года

Трагедия под Монреалем – муж убил жену ударами ножа.

Житель городка Sainte-Marthe-sur-le-Lac Джонатан Да Роза Кейроз (Jonathan Da Rosa Queiroz) в среду, поздним вечером, убил несколькими ударами ножа свою супругу, Камилу Родригез Витал де Кейроз (Kamila Rodriguez Vital de Queiroz), причём в момент убийства в семейном доме находились дети супругов. Более того, в доме находился приехавший в гости тесть убийцы, который в этот момент спал в подвальном помещении. Но и его убийца связал, хотя непонятно, собирался ли он избавиться от свидетеля или действовал в состоянии аффекта. Отец погибшей, которому более семидесяти лет, был доставлен в больницу в состоянии шока (по первоначальным сообщениям, он тоже был ранен, но эти сведения пока не подтверждены). Отец прибыл в Канаду всего лишь несколько дней назад по гостевой визе.

Семья Кейрос проживала в городе несколько лет, и никто из соседей не подозревал о том, что отношения между супругами были далеки от идеала. Даже ближайшие соседи, по их словам, были уверены в том, что в семье царят мир и спокойствие.

Погибшей было 39 лет. Она и её муж приехали в Квебек 11 лет назад, иммигрировав в Канаду из Бразилии. Причины убийства пока не выяснены. Дети отправлены в общежитие службы заботы о детях, и в ближайшее время будут переданы в приёмную семью.