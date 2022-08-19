Малыши, бегите за третьей! Канада одобрила бустерную дозу вакцины от COVID-19 для детей от 5 лет

Совсем недавно в Канаде одобрена прививка для детишек от 6 месяцев.

Главный санитарный врач Канады доктор Тереза ​​Тэм объявила, что вакцина Pfizer-BioNTech от COVID-19 разрешена для использования в качестве бустерной вакцины для детей в возрасте 5–11 лет.

Тэм уточнила, что Министерство здравоохранения Канады разрешило бустерные дозы в 10 микрограммов для детей. В то же время Национальный консультативный комитет по иммунизации (NACI) выпустил руководство по их использованию.

Это первая бустерная вакцина, одобренная для детей в возрасте от 5 до 11 лет в Канаде. В то же время препарат Moderna разрешен только для двух первых доз вакцины для этой возрастной группы.

Детям с сопутствующими заболеваниями или с ослабленным иммунитетом, которые, следовательно, рискуют получить более тяжелый исход от вируса, следует предлагать бустерную дозу Pfizer-BioNTech не менее чем через шесть месяцев после второй прививки.

“Эта бустерная доза дает отличную возможность восстановить защиту для этой возрастной группы, особенно для тех, кто подвержен высокому риску тяжелого заболевания”, — сообщила Тэм.

По словам Тэм, всем другим детям в возрастной группе от 5 до 11 лет также может быть предложена бустерная доза через шесть месяцев после второй прививки. Однако она акцентировала внимание, что для них риск тяжелого течения болезни “обычно редок”.

Доктор добавила, что своевременная вакцинация является “высшим приоритетом” для подготовки к возможным будущим волнам осенью, когда ученики возвращаются в школу, а взрослые – на работу после летних каникул.