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lumieres du nord
Сцена из представления.

Фестиваль огней Северное Сияние в Оттаве

Megan Jorgensen Авг 19, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Общество, Отдых, Это интересно Оставить комментарий 63 Просмотров

Не пропустите грандиозный спектакль света на Парламентском Холме Оттавы. Зрелище незабываемое

Возвращение в Оттаву Фестиваля Огней Северное Сияние. Зрелище незабываемое.

Мы приносим извинения нашим читателям за запоздалое уведомление о замечательных вечерних представлениях, которые проходят этим летом в на Парламентском Холме в Оттаве. Дело в том, что эти спектакли не проводились два последних года по известным причинам, и да, мы признаём, что пропустили тот факт, что они возобновлены.

Но хотя изумительные по красоте представления идут с конца июля, но всё же у всех нас ещё три недели впереди, чтобы насладиться зрелищем.

До 5 сентября включительно, пять дней в неделю, за исключением вторника и среды.

Пять вечеров в неделю Парламент и окружающие здания расцвечиваются во все мыслимые и немыслимые цвета. На стены проецируются гигантские картины, рассказывающие об исторических событиях, о разных эпохах, о великих канадцах, о роли Канады в мировой истории и о многом другом.

этот фестиваль света, носящий официальное название Lumières du Nord (Северное сияние), впервые был организован в 2014 году, и, по замыслу организаторов, должен был проходить каждое лето. Но пандемия вынудила его отложить на целых два года.

И вот Северное Сияние вернулось в столицу. В этом году программа совершенно новая, и одно из центральных мест в ней занимает рассказ об Елизавете Второй, Её Величестве Королеве Канады (будучи по совместительству и главой Великобритании, королева выбрала местом постоянного проживания Лондон, хотя у неё есть собственные резиденции в столице Канаде и в столицах каждой провинции).

Итак, не забудьте пометить в расписании: В августе Северное Сияние – фестиваль Света начинается каждый день, громе вторника и среды, в 21.30 минут. В сентябре, вплоть до 5 сентября включительно – начало в 21 час.

Каждый вечер программа меняется, так что можно ходить несколько дней подряд. Спектакль длится примерно 35 минут.

Если же в Оттаву выбраться не удаётся (хотя посещение того стоит), спектаклями можно насладиться в Интернете, посетив следующую страницу: canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/spectacle-son-lumiere/regardez.html

Описывать фестиваль света смысла не имеет. Зайдите по ссылке, посмотрите и убедитесь в том, что зрелище грандиозное. И согласитесь с тем, что имеет смысл потратить несколько часов на поездку в Оттаву хотя бы для того, чтобы в полной мере спектаклем насладиться воочую.

reine
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