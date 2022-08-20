Фестиваль огней Северное Сияние в Оттаве

Не пропустите грандиозный спектакль света на Парламентском Холме Оттавы. Зрелище незабываемое

Возвращение в Оттаву Фестиваля Огней Северное Сияние. Зрелище незабываемое.

Мы приносим извинения нашим читателям за запоздалое уведомление о замечательных вечерних представлениях, которые проходят этим летом в на Парламентском Холме в Оттаве. Дело в том, что эти спектакли не проводились два последних года по известным причинам, и да, мы признаём, что пропустили тот факт, что они возобновлены.

Но хотя изумительные по красоте представления идут с конца июля, но всё же у всех нас ещё три недели впереди, чтобы насладиться зрелищем.

До 5 сентября включительно, пять дней в неделю, за исключением вторника и среды.

Пять вечеров в неделю Парламент и окружающие здания расцвечиваются во все мыслимые и немыслимые цвета. На стены проецируются гигантские картины, рассказывающие об исторических событиях, о разных эпохах, о великих канадцах, о роли Канады в мировой истории и о многом другом.

этот фестиваль света, носящий официальное название Lumières du Nord (Северное сияние), впервые был организован в 2014 году, и, по замыслу организаторов, должен был проходить каждое лето. Но пандемия вынудила его отложить на целых два года.

И вот Северное Сияние вернулось в столицу. В этом году программа совершенно новая, и одно из центральных мест в ней занимает рассказ об Елизавете Второй, Её Величестве Королеве Канады (будучи по совместительству и главой Великобритании, королева выбрала местом постоянного проживания Лондон, хотя у неё есть собственные резиденции в столице Канаде и в столицах каждой провинции).

Итак, не забудьте пометить в расписании: В августе Северное Сияние – фестиваль Света начинается каждый день, громе вторника и среды, в 21.30 минут. В сентябре, вплоть до 5 сентября включительно – начало в 21 час.

Каждый вечер программа меняется, так что можно ходить несколько дней подряд. Спектакль длится примерно 35 минут.

Если же в Оттаву выбраться не удаётся (хотя посещение того стоит), спектаклями можно насладиться в Интернете, посетив следующую страницу: canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/spectacle-son-lumiere/regardez.html

Описывать фестиваль света смысла не имеет. Зайдите по ссылке, посмотрите и убедитесь в том, что зрелище грандиозное. И согласитесь с тем, что имеет смысл потратить несколько часов на поездку в Оттаву хотя бы для того, чтобы в полной мере спектаклем насладиться воочую.