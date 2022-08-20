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Котлеты - вкуснейшие котлеты, залог мира в доме. Фото из Интернета.

Рецепты котлет из стран Латинской Америки

Megan Jorgensen Авг 20, 2022 В Мире, Меган Хорхенсен, Новости, Отдых, Сам себе ресторан Оставить комментарий 36 Просмотров

Пять кулинарных рецептов. На сей раз – рецепты “котлет по-латиноамерикански” – рецепты из разных стран региона

На заметку домохозяйкам и домохозяевам – пять рецептов котлет из пяти стран Латинской Америки.

На сей раз в нашей традиционной подборке вкусных блюд, предлагаемых к самостоятельной готовке на домашней кухни, мы предлагаем несколько видов котлет из пяти латиноамериканских блюд. Ведь все любят котлеты (или почти все). А тут же целых пять рецептов – из Мексики, с Кубы, из Аргентины, Уругвая и Чили. Не такие уж сложные рецепты. Дерзайте, и воздастся!

Мексиканские котлеты

Включаем в домашнее меню мексиканские котлеты. Когда жизнь слишком тяжела, слишком печальна и слишком горька – сьешь котлетку, и жизнь кажется уже не такой уж дурной. Вот, к примеру уже упомянутые выше необычные котлеты, по мексиканскому рецепту.

Ингредиенты:

Сами котлеты:

  • 600 свиного фарша
  • Одно яйцо
  • Две средние луковицы
  • 200 грамм любого твердого сыра
  • 200 граммов шампиньонов
  • Масло для жарки котлет
  • Два зелёных яблока
  • Мята и базилика
  • Соль и молотый чёрный перец – по вкусу

Соус для котлет:

  • Одна средняя луковица
  • Пять помидоров
  • Четыре стручка сладких зелёных перца
  • Стручко острого жгучего перца чили
  • Стакан красного вина
  • Столовая ложка сахарного песка
  • Мята – по вкусу

Готовим котлеты:

  1. Фарш перемешаем с яйцом, солим и перчим, формируем обычные котлеты
  2. Режем и обжариваем лук до золотистого оттенка
  3. Добавляем в лук грибы, нарезанные крупными дольками, доливаем немного воды тушим, накрыв крышкой, минут семь на среднем огне
  4. Между тем натираем сыр на крупной терке
  5. Яблоки режем очень мелко, но не кашицей, а всё же кусочками
  6. Сыр и грибы смешиваем
  7. Выдавливаем в каждой котлете впадину и кладём туда смесь сыра с грибами
  8. Закрываем впадину – так, чтобы сырно-грибная масса очутилась внутри
  9. Обваливаем котлеты в яблочных кусочках
  10. Смазываем маслом форму, кладём котлеты, добавляем мяту и базилик и ставим в нагетую до 220 градусов духовку
  11. Запекаем котлеты до золотистого цвета
  12. Пока котлеты пекутся, готовим соус: сладкий перец, чили и помидоры мелко рубим (с помидоров удаляем предварительно кожицу, обдав их кипятком), добавляем сахар и заливаем вино, после чего на слабом огне держим под крышкой минут двадцать, не забывая помешивать

Когда мексиканские котлеты готовы, заливаем их соусом.

Котлеты с помидорами по-кубински

Главное в жизни, это научиться котлеты готовить по-кубински. Чтобы не пропасть на Кубе.

Итак:

  • 400 граммов хорошего говяжьего фарша (где его на Кубе сегодняшней взять? Ну, не знаем, но мы же не на Кубе)
  • Одно яйцо
  • Столовая ложка петрушки рубленой
  • Зубчик чеснока – мелко протереть
  • 50-100 граммов тёртого сыра пармезан (зависит от любви к сыру – чем больше любите, тем больше сыра надо)
  • 5 столовых ложек оливкового масла
  • Помидоры – 500 граммов
  • Луковица – одна, небольшая
  • Ломтик белого хлеба – как обычно, для котлет – вымочить в молоке, а не в воде!
  • Соль и чёрный молотый перец по вкусу

Готовим котлеты по-кубински:

  1. Обжариваем на сковороде мелко рубленый лук (на оливковом масле, конечно)
  2. Добавляем рубленые помидоры, у которых сняли кожицу (обварив кипятком)
  3. Солим, перчим, доводим помидоры до кипения
  4. Пока идёт процесс, смешиваем говяжий фарш с петрушкой, яйцом, вымоченным белым хлебом, чесноком и сыром, затем солим и перчим
  5. Формируем из фарша небольшие котлетки – каждая размером с грецкий орех, скорее, фрикадельки, как сказала Надя – а она не умеет ошибаться
  6. Обжариваем фрикадельки на другой сковороде минут 10-15 – переворачивая иногда
  7. Перекладываем котлетки-фрикадельки в помидорную массу и тушим на слабом огне минут десять
  8. Перед подачей на стол посыпаем отдельно зеленью петрушки.

Традиционные аргентинские котлеты

Только для тех, кто не хочет оставаться худющей, а желает приосаниться, налиться румянцем, осознать радости жизни и считать себя в норме, так сказать. Рецепт этих аргентинских котлет передается из поколение в поколение жителями этой южной страны:

Нам понадобятся:

  • Говядина – 200 граммов
  • Белый хлеб – 40 граммов
  • Пшеничная мука – 10 граммов
  • Молоко – около стакана
  • Сыр жирный – 20 граммов
  • Сливочное масло – столовая ложка

Готовим котлеты:

  1. Из мяса удаляем жир и сухожилия
  2. Готовим фарш на мясорубке
  3. Смешиваем фарш с мякишем, замоченным в молоке (кстати, если хотите, можно по вкусу добавить лук – мелко порезать его)
  4. Желательно вновь провернуть на мясорубке фарш уже с мякишем
  5. Добавляем в готовый фарш ложку столовую молока
  6. Влажными руками разделываем котлеты, сбиивая в плоские котлетки, так сказать
  7. Кладем котлеты на смазанную маслом решетку пароварки, накрываем крышкой
  8. Варим на пару четверть часа (на среднем огне).
  9. Пока котлеты варятся, сделаем молочный соус – мук растереть с молоком, чтобы не осталось комков, и варить минут десять на слабом огне, постоянно размешивая
  10. Готовый соус процеживаем через сито
  11. Теперь кладём котлеты в сковородку, заливаем соусом, густо засыпаем тертым сыром и кладём кусочек масла
  12. Жарим на слабом огне с двух сторон минут пять – только для того, чтобы котлеты хорошо пропитались сыром и соусом.

Котлеты по-уругвайски

В Уругвае эти говяжьи котлеты принято подавать самым дорогим гостям. Считается, что рецепт разработал национальный герой страны Хосе Артигас, а с его легкой руки блюдо и шагнуло в народ, так сказать.

Состав котлет по-уругвайски:

  • Говядина – 500 граммов (сделать фарш!)
  • Яйца – два яйца
  • Масло сливочное – 60 граммов
  • Лук репчатый – две средние луковицы
  • Помидоры – 100 граммов
  • Литр говяжьего бульона
  • Рис белый – две столовые ложки
  • Капуста белокочанная – 500-600 граммов
  • Мука – столовая ложка
  • Острый перец чили молотый – чайная ложка или меньше (насколько любите острое)
  • Чеснок – пять зубчиков

Самую малость мускатного ореха

  • Мякиш хлебный 50 граммов
  • Зелень петрушки – примерно пучок
  • Соль, черный перец свежемолотый

Готовим котлеты:

  1. Разогреваем на сковороде масло, кладем измельченные лук и помидоры (лучше в блендере, если есть под рукой)
  2. Обжариваем лук и помидоры, регулярно помешивая
  3. Через минуты три добавляем чили, черный перец, рубленую зелень петрушки
  4. Ещё через минуту (не забываем помешивать!) кладём в смесь фарш говядины и растёртый чеснок
  5. Солим, посыпаем мускатным орехом
  6. Размешиваем и добавляем мякиш белого хлеба,замоченного в бульоне
  7. Разбиваем в продукты два желтка, добавляем ложку муки и через минуту снимаем с огня
  8. Получившуюся котлетную массу вновь размешиваем, формируем из неё шарики и обваливаем каждый шарик в муке
  9. Заливаем в сковороду бульон и кладём в бульон котлетные шарики
  10. Как только котлеты дошли до полуготовности, добавляем и нашинкованную белокочанную капусту
  11. Варим-тушим до полной готовности котлет.

Котлеты чилийские свекольные Albondigas Ansiosas

Можно пообедать диетическими свекольными праздничными котлетами Albondigas Ansiosas. Редкий новогодний стол в Чили обходится без этих умопомрачительных котлет, символизирующих вечную любовь и страсть.

Продукты:

  • Одна средняя свекла
  • Стакан не самого жирного молока
  • 50 граммов манки
  • 50 граммов жирного творога
  • 40 граммов изюма
  • Два яйца

Готовим свекольные котлеты:

  1. Варим свеклу, затем чистим и протираем
  2. Заливаем протертую свеклу молоком
  3. Нагреваем смесь, как только она закипела, засыпаем манную крупу
  4. Размешиваем и варим на малом огне до состояния густой массы (минут 12), после чего охлаждаем до теплого состояния
  5. Разбиваем в массу яйца
  6. Добавляем творог и тщательно массу размешиваем
  7. Формируем котлеты, панируем их и жарим на сливочном масле до образования румяной корочки
  8. Подают свекольные котлеты со сметаной, горячими, под бой курантов La Moneda (президентский дворец в Чили).

Приятного аппетита!

 

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