Рецепты котлет из стран Латинской Америки

Пять кулинарных рецептов. На сей раз – рецепты “котлет по-латиноамерикански” – рецепты из разных стран региона

На заметку домохозяйкам и домохозяевам – пять рецептов котлет из пяти стран Латинской Америки.

На сей раз в нашей традиционной подборке вкусных блюд, предлагаемых к самостоятельной готовке на домашней кухни, мы предлагаем несколько видов котлет из пяти латиноамериканских блюд. Ведь все любят котлеты (или почти все). А тут же целых пять рецептов – из Мексики, с Кубы, из Аргентины, Уругвая и Чили. Не такие уж сложные рецепты. Дерзайте, и воздастся!

Мексиканские котлеты

Включаем в домашнее меню мексиканские котлеты. Когда жизнь слишком тяжела, слишком печальна и слишком горька – сьешь котлетку, и жизнь кажется уже не такой уж дурной. Вот, к примеру уже упомянутые выше необычные котлеты, по мексиканскому рецепту.

Ингредиенты:

Сами котлеты:

600 свиного фарша

Одно яйцо

Две средние луковицы

200 грамм любого твердого сыра

200 граммов шампиньонов

Масло для жарки котлет

Два зелёных яблока

Мята и базилика

Соль и молотый чёрный перец – по вкусу

Соус для котлет:

Одна средняя луковица

Пять помидоров

Четыре стручка сладких зелёных перца

Стручко острого жгучего перца чили

Стакан красного вина

Столовая ложка сахарного песка

Мята – по вкусу

Готовим котлеты:

Фарш перемешаем с яйцом, солим и перчим, формируем обычные котлеты Режем и обжариваем лук до золотистого оттенка Добавляем в лук грибы, нарезанные крупными дольками, доливаем немного воды тушим, накрыв крышкой, минут семь на среднем огне Между тем натираем сыр на крупной терке Яблоки режем очень мелко, но не кашицей, а всё же кусочками Сыр и грибы смешиваем Выдавливаем в каждой котлете впадину и кладём туда смесь сыра с грибами Закрываем впадину – так, чтобы сырно-грибная масса очутилась внутри Обваливаем котлеты в яблочных кусочках Смазываем маслом форму, кладём котлеты, добавляем мяту и базилик и ставим в нагетую до 220 градусов духовку Запекаем котлеты до золотистого цвета Пока котлеты пекутся, готовим соус: сладкий перец, чили и помидоры мелко рубим (с помидоров удаляем предварительно кожицу, обдав их кипятком), добавляем сахар и заливаем вино, после чего на слабом огне держим под крышкой минут двадцать, не забывая помешивать

Когда мексиканские котлеты готовы, заливаем их соусом.

Котлеты с помидорами по-кубински

Главное в жизни, это научиться котлеты готовить по-кубински. Чтобы не пропасть на Кубе.

Итак:

400 граммов хорошего говяжьего фарша (где его на Кубе сегодняшней взять? Ну, не знаем, но мы же не на Кубе)

Одно яйцо

Столовая ложка петрушки рубленой

Зубчик чеснока – мелко протереть

50-100 граммов тёртого сыра пармезан (зависит от любви к сыру – чем больше любите, тем больше сыра надо)

5 столовых ложек оливкового масла

Помидоры – 500 граммов

Луковица – одна, небольшая

Ломтик белого хлеба – как обычно, для котлет – вымочить в молоке, а не в воде!

Соль и чёрный молотый перец по вкусу

Готовим котлеты по-кубински:

Обжариваем на сковороде мелко рубленый лук (на оливковом масле, конечно) Добавляем рубленые помидоры, у которых сняли кожицу (обварив кипятком) Солим, перчим, доводим помидоры до кипения Пока идёт процесс, смешиваем говяжий фарш с петрушкой, яйцом, вымоченным белым хлебом, чесноком и сыром, затем солим и перчим Формируем из фарша небольшие котлетки – каждая размером с грецкий орех, скорее, фрикадельки, как сказала Надя – а она не умеет ошибаться Обжариваем фрикадельки на другой сковороде минут 10-15 – переворачивая иногда Перекладываем котлетки-фрикадельки в помидорную массу и тушим на слабом огне минут десять Перед подачей на стол посыпаем отдельно зеленью петрушки.

Традиционные аргентинские котлеты

Только для тех, кто не хочет оставаться худющей, а желает приосаниться, налиться румянцем, осознать радости жизни и считать себя в норме, так сказать. Рецепт этих аргентинских котлет передается из поколение в поколение жителями этой южной страны:

Нам понадобятся:

Говядина – 200 граммов

Белый хлеб – 40 граммов

Пшеничная мука – 10 граммов

Молоко – около стакана

Сыр жирный – 20 граммов

Сливочное масло – столовая ложка

Готовим котлеты:

Из мяса удаляем жир и сухожилия Готовим фарш на мясорубке Смешиваем фарш с мякишем, замоченным в молоке (кстати, если хотите, можно по вкусу добавить лук – мелко порезать его) Желательно вновь провернуть на мясорубке фарш уже с мякишем Добавляем в готовый фарш ложку столовую молока Влажными руками разделываем котлеты, сбиивая в плоские котлетки, так сказать Кладем котлеты на смазанную маслом решетку пароварки, накрываем крышкой Варим на пару четверть часа (на среднем огне). Пока котлеты варятся, сделаем молочный соус – мук растереть с молоком, чтобы не осталось комков, и варить минут десять на слабом огне, постоянно размешивая Готовый соус процеживаем через сито Теперь кладём котлеты в сковородку, заливаем соусом, густо засыпаем тертым сыром и кладём кусочек масла Жарим на слабом огне с двух сторон минут пять – только для того, чтобы котлеты хорошо пропитались сыром и соусом.

Котлеты по-уругвайски

В Уругвае эти говяжьи котлеты принято подавать самым дорогим гостям. Считается, что рецепт разработал национальный герой страны Хосе Артигас, а с его легкой руки блюдо и шагнуло в народ, так сказать.

Состав котлет по-уругвайски:

Говядина – 500 граммов (сделать фарш!)

Яйца – два яйца

Масло сливочное – 60 граммов

Лук репчатый – две средние луковицы

Помидоры – 100 граммов

Литр говяжьего бульона

Рис белый – две столовые ложки

Капуста белокочанная – 500-600 граммов

Мука – столовая ложка

Острый перец чили молотый – чайная ложка или меньше (насколько любите острое)

Чеснок – пять зубчиков

Самую малость мускатного ореха

Мякиш хлебный 50 граммов

Зелень петрушки – примерно пучок

Соль, черный перец свежемолотый

Готовим котлеты:

Разогреваем на сковороде масло, кладем измельченные лук и помидоры (лучше в блендере, если есть под рукой) Обжариваем лук и помидоры, регулярно помешивая Через минуты три добавляем чили, черный перец, рубленую зелень петрушки Ещё через минуту (не забываем помешивать!) кладём в смесь фарш говядины и растёртый чеснок Солим, посыпаем мускатным орехом Размешиваем и добавляем мякиш белого хлеба,замоченного в бульоне Разбиваем в продукты два желтка, добавляем ложку муки и через минуту снимаем с огня Получившуюся котлетную массу вновь размешиваем, формируем из неё шарики и обваливаем каждый шарик в муке Заливаем в сковороду бульон и кладём в бульон котлетные шарики Как только котлеты дошли до полуготовности, добавляем и нашинкованную белокочанную капусту Варим-тушим до полной готовности котлет.

Котлеты чилийские свекольные Albondigas Ansiosas

Можно пообедать диетическими свекольными праздничными котлетами Albondigas Ansiosas. Редкий новогодний стол в Чили обходится без этих умопомрачительных котлет, символизирующих вечную любовь и страсть.

Продукты:

Одна средняя свекла

Стакан не самого жирного молока

50 граммов манки

50 граммов жирного творога

40 граммов изюма

Два яйца

Готовим свекольные котлеты:

Варим свеклу, затем чистим и протираем Заливаем протертую свеклу молоком Нагреваем смесь, как только она закипела, засыпаем манную крупу Размешиваем и варим на малом огне до состояния густой массы (минут 12), после чего охлаждаем до теплого состояния Разбиваем в массу яйца Добавляем творог и тщательно массу размешиваем Формируем котлеты, панируем их и жарим на сливочном масле до образования румяной корочки Подают свекольные котлеты со сметаной, горячими, под бой курантов La Moneda (президентский дворец в Чили).

Приятного аппетита!