Рецепты котлет из стран Латинской Америки

Пять кулинарных рецептов. На сей раз – рецепты “котлет по-латиноамерикански” – рецепты из разных стран региона
На сей раз в нашей традиционной подборке вкусных блюд, предлагаемых к самостоятельной готовке на домашней кухни, мы предлагаем несколько видов котлет из пяти латиноамериканских блюд. Ведь все любят котлеты (или почти все). А тут же целых пять рецептов – из Мексики, с Кубы, из Аргентины, Уругвая и Чили. Не такие уж сложные рецепты. Дерзайте, и воздастся!
Мексиканские котлеты
Включаем в домашнее меню мексиканские котлеты. Когда жизнь слишком тяжела, слишком печальна и слишком горька – сьешь котлетку, и жизнь кажется уже не такой уж дурной. Вот, к примеру уже упомянутые выше необычные котлеты, по мексиканскому рецепту.
Ингредиенты:
Сами котлеты:
- 600 свиного фарша
- Одно яйцо
- Две средние луковицы
- 200 грамм любого твердого сыра
- 200 граммов шампиньонов
- Масло для жарки котлет
- Два зелёных яблока
- Мята и базилика
- Соль и молотый чёрный перец – по вкусу
Соус для котлет:
- Одна средняя луковица
- Пять помидоров
- Четыре стручка сладких зелёных перца
- Стручко острого жгучего перца чили
- Стакан красного вина
- Столовая ложка сахарного песка
- Мята – по вкусу
Готовим котлеты:
- Фарш перемешаем с яйцом, солим и перчим, формируем обычные котлеты
- Режем и обжариваем лук до золотистого оттенка
- Добавляем в лук грибы, нарезанные крупными дольками, доливаем немного воды тушим, накрыв крышкой, минут семь на среднем огне
- Между тем натираем сыр на крупной терке
- Яблоки режем очень мелко, но не кашицей, а всё же кусочками
- Сыр и грибы смешиваем
- Выдавливаем в каждой котлете впадину и кладём туда смесь сыра с грибами
- Закрываем впадину – так, чтобы сырно-грибная масса очутилась внутри
- Обваливаем котлеты в яблочных кусочках
- Смазываем маслом форму, кладём котлеты, добавляем мяту и базилик и ставим в нагетую до 220 градусов духовку
- Запекаем котлеты до золотистого цвета
- Пока котлеты пекутся, готовим соус: сладкий перец, чили и помидоры мелко рубим (с помидоров удаляем предварительно кожицу, обдав их кипятком), добавляем сахар и заливаем вино, после чего на слабом огне держим под крышкой минут двадцать, не забывая помешивать
Когда мексиканские котлеты готовы, заливаем их соусом.
Котлеты с помидорами по-кубински
Главное в жизни, это научиться котлеты готовить по-кубински. Чтобы не пропасть на Кубе.
Итак:
- 400 граммов хорошего говяжьего фарша (где его на Кубе сегодняшней взять? Ну, не знаем, но мы же не на Кубе)
- Одно яйцо
- Столовая ложка петрушки рубленой
- Зубчик чеснока – мелко протереть
- 50-100 граммов тёртого сыра пармезан (зависит от любви к сыру – чем больше любите, тем больше сыра надо)
- 5 столовых ложек оливкового масла
- Помидоры – 500 граммов
- Луковица – одна, небольшая
- Ломтик белого хлеба – как обычно, для котлет – вымочить в молоке, а не в воде!
- Соль и чёрный молотый перец по вкусу
Готовим котлеты по-кубински:
- Обжариваем на сковороде мелко рубленый лук (на оливковом масле, конечно)
- Добавляем рубленые помидоры, у которых сняли кожицу (обварив кипятком)
- Солим, перчим, доводим помидоры до кипения
- Пока идёт процесс, смешиваем говяжий фарш с петрушкой, яйцом, вымоченным белым хлебом, чесноком и сыром, затем солим и перчим
- Формируем из фарша небольшие котлетки – каждая размером с грецкий орех, скорее, фрикадельки, как сказала Надя – а она не умеет ошибаться
- Обжариваем фрикадельки на другой сковороде минут 10-15 – переворачивая иногда
- Перекладываем котлетки-фрикадельки в помидорную массу и тушим на слабом огне минут десять
- Перед подачей на стол посыпаем отдельно зеленью петрушки.
Традиционные аргентинские котлеты
Только для тех, кто не хочет оставаться худющей, а желает приосаниться, налиться румянцем, осознать радости жизни и считать себя в норме, так сказать. Рецепт этих аргентинских котлет передается из поколение в поколение жителями этой южной страны:
Нам понадобятся:
- Говядина – 200 граммов
- Белый хлеб – 40 граммов
- Пшеничная мука – 10 граммов
- Молоко – около стакана
- Сыр жирный – 20 граммов
- Сливочное масло – столовая ложка
Готовим котлеты:
- Из мяса удаляем жир и сухожилия
- Готовим фарш на мясорубке
- Смешиваем фарш с мякишем, замоченным в молоке (кстати, если хотите, можно по вкусу добавить лук – мелко порезать его)
- Желательно вновь провернуть на мясорубке фарш уже с мякишем
- Добавляем в готовый фарш ложку столовую молока
- Влажными руками разделываем котлеты, сбиивая в плоские котлетки, так сказать
- Кладем котлеты на смазанную маслом решетку пароварки, накрываем крышкой
- Варим на пару четверть часа (на среднем огне).
- Пока котлеты варятся, сделаем молочный соус – мук растереть с молоком, чтобы не осталось комков, и варить минут десять на слабом огне, постоянно размешивая
- Готовый соус процеживаем через сито
- Теперь кладём котлеты в сковородку, заливаем соусом, густо засыпаем тертым сыром и кладём кусочек масла
- Жарим на слабом огне с двух сторон минут пять – только для того, чтобы котлеты хорошо пропитались сыром и соусом.
Котлеты по-уругвайски
В Уругвае эти говяжьи котлеты принято подавать самым дорогим гостям. Считается, что рецепт разработал национальный герой страны Хосе Артигас, а с его легкой руки блюдо и шагнуло в народ, так сказать.
Состав котлет по-уругвайски:
- Говядина – 500 граммов (сделать фарш!)
- Яйца – два яйца
- Масло сливочное – 60 граммов
- Лук репчатый – две средние луковицы
- Помидоры – 100 граммов
- Литр говяжьего бульона
- Рис белый – две столовые ложки
- Капуста белокочанная – 500-600 граммов
- Мука – столовая ложка
- Острый перец чили молотый – чайная ложка или меньше (насколько любите острое)
- Чеснок – пять зубчиков
Самую малость мускатного ореха
- Мякиш хлебный 50 граммов
- Зелень петрушки – примерно пучок
- Соль, черный перец свежемолотый
Готовим котлеты:
- Разогреваем на сковороде масло, кладем измельченные лук и помидоры (лучше в блендере, если есть под рукой)
- Обжариваем лук и помидоры, регулярно помешивая
- Через минуты три добавляем чили, черный перец, рубленую зелень петрушки
- Ещё через минуту (не забываем помешивать!) кладём в смесь фарш говядины и растёртый чеснок
- Солим, посыпаем мускатным орехом
- Размешиваем и добавляем мякиш белого хлеба,замоченного в бульоне
- Разбиваем в продукты два желтка, добавляем ложку муки и через минуту снимаем с огня
- Получившуюся котлетную массу вновь размешиваем, формируем из неё шарики и обваливаем каждый шарик в муке
- Заливаем в сковороду бульон и кладём в бульон котлетные шарики
- Как только котлеты дошли до полуготовности, добавляем и нашинкованную белокочанную капусту
- Варим-тушим до полной готовности котлет.
Котлеты чилийские свекольные Albondigas Ansiosas
Можно пообедать диетическими свекольными праздничными котлетами Albondigas Ansiosas. Редкий новогодний стол в Чили обходится без этих умопомрачительных котлет, символизирующих вечную любовь и страсть.
Продукты:
- Одна средняя свекла
- Стакан не самого жирного молока
- 50 граммов манки
- 50 граммов жирного творога
- 40 граммов изюма
- Два яйца
Готовим свекольные котлеты:
- Варим свеклу, затем чистим и протираем
- Заливаем протертую свеклу молоком
- Нагреваем смесь, как только она закипела, засыпаем манную крупу
- Размешиваем и варим на малом огне до состояния густой массы (минут 12), после чего охлаждаем до теплого состояния
- Разбиваем в массу яйца
- Добавляем творог и тщательно массу размешиваем
- Формируем котлеты, панируем их и жарим на сливочном масле до образования румяной корочки
- Подают свекольные котлеты со сметаной, горячими, под бой курантов La Moneda (президентский дворец в Чили).
Приятного аппетита!