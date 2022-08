Коллекция любопытных фактов, далеко не самых известных

Очередные любопытные сведения из самых разных областей знания. Наверняка, вы далеко не со всеми фактами знакомы.

Рекорд по ощипыванию курицы был установлен в 1939 году и до сих пор не побит – некий Эрнест Хаузен, фермер из американского штата Висконсин, ощипал курицу за 4,4 секунды.

Первая мировая война была определена ещё 7 октября 1908 года, когда начался так называемый Боснийский кризис. Австро-Венгрия официально аннексировала в этот день Боснию и Герцоговину.

Устаревших слов для обозначение кинолога в русском языке два – собачник и собачей. В шутку их называют так же собакевичами, но тут уж происхождение термина понятно.

Никто так и не смог пояснить, кто первым назвал архитектуру «застывшей музыкой». Версий несколько, точнее, даже множество. Поэтому привести даже несколько было бы нечестно по отношению к другим версиям.

Когда мы говорим об Иване Фёдорове, первопечатнике – человеке, открывшим первую типографию в Москве, мы говорим на самом деле об Иване Фёдоровиче. Фамилии в те времена были на Руси только у дворян – бояр и князей.

Титул князя до Петра Первого был в России только наследственным. Император стал первым присваивать дворянам княжеский титул (жаловать титулом).

Пословица Семеро одного не ждут появилась во время Семибоярщины. Бояре предложили российский трон наследнику польского престола Владиславу. Но тот не согласился с предложенными условиями и пришёл позже обговоренного времени. Поэтому семь бояр и приняли решение – «семеро одного не ждут».

На северо-западе штата Невада расположился уютный город под названием Рено (Reno). И хоть называет он себя гордо – The Biggest Little City in the World, не такой уж город и маленький – 200 тысяч жителей с гаком. Но слава у города мировая. Почему? А потому, что по закону города, прожив в нём 6 недель, можно легко и беззаботно получить односторонний развод. Например, муж живёт в Монреале, а жена, ну, скажем, в Лавале.

Вот муж послал жену далеко-далеко (или ей так кажется, хотя это не так, разумеется, муж никого никуда не посылал, просто жена себе в голову вбила, что её бросили). Тогда жена садится на самолет, долетает до Невады, снимает там комнату, живёт шесть недель, подаёт на развод и … Муж рыдает, просит простить за всё, на коленях ползает, а всё, поздно. Разведён. Денежные вопросы, впрочем, надо решать, как делить дом, к примеру. Но если жена умная и сразу сказала, что о доме и думать не смей, то и этот вопрос решится благополучно.

Ладно, думайте, одним словом, люди, как развестить быстро и без проблем. Чтобы муж больше не посылал…