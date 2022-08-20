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Новости В Мире Коллекция любопытных фактов, далеко не самых известных
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Несколько фактов из самых разных областей знания. Фото Меган Хорхенсен.

Коллекция любопытных фактов, далеко не самых известных

Megan Jorgensen Авг 20, 2022 В Мире, История, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Отдых, Хорошие новости, Это интересно Оставить комментарий 37 Просмотров

Очередные любопытные сведения из самых разных областей знания. Наверняка, вы далеко не со всеми фактами знакомы.

И снова перед нами подброка нескольких далеко не самых известных, но любопытных сведений.

Несколько фактов, при чтении которых вы улыбнётесь или же пожелаете поделиться полученными знаниями с друзьями и близкими. Приятного чтения!

Рекорд по ощипыванию курицы был установлен в 1939 году и до сих пор не побит – некий Эрнест Хаузен, фермер из американского штата Висконсин, ощипал курицу за 4,4 секунды.

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Первая мировая война была определена ещё 7 октября 1908 года, когда начался так называемый Боснийский кризис. Австро-Венгрия официально аннексировала в этот день Боснию и Герцоговину.

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Устаревших слов для обозначение кинолога в русском языке два – собачник и собачей. В шутку их называют так же собакевичами, но тут уж происхождение термина понятно.

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Никто так и не смог пояснить, кто первым назвал архитектуру «застывшей музыкой». Версий несколько, точнее, даже множество. Поэтому привести даже несколько было бы нечестно по отношению к другим версиям.

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Когда мы говорим об Иване Фёдорове, первопечатнике – человеке, открывшим первую типографию в Москве, мы говорим на самом деле об Иване Фёдоровиче. Фамилии в те времена были на Руси только у дворян – бояр и князей.

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Титул князя до Петра Первого был в России только наследственным. Император стал первым присваивать дворянам княжеский титул (жаловать титулом).

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Пословица Семеро одного не ждут появилась во время Семибоярщины. Бояре предложили российский трон наследнику польского престола Владиславу. Но тот не согласился с предложенными условиями и пришёл позже обговоренного времени. Поэтому семь бояр и приняли решение – «семеро одного не ждут».

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На северо-западе штата Невада расположился уютный город под названием Рено (Reno). И хоть называет он себя гордо – The Biggest Little City in the World, не такой уж город и маленький – 200 тысяч жителей с гаком. Но слава у города мировая. Почему? А потому, что по закону города, прожив в нём 6 недель, можно легко и беззаботно получить односторонний развод. Например, муж живёт в Монреале, а жена, ну, скажем, в Лавале.

Вот муж послал жену далеко-далеко (или ей так кажется, хотя это не так, разумеется, муж никого никуда не посылал, просто жена себе в голову вбила, что её бросили). Тогда жена садится на самолет, долетает до Невады, снимает там комнату, живёт шесть недель, подаёт на развод и … Муж рыдает, просит простить за всё, на коленях ползает, а всё, поздно. Разведён. Денежные вопросы, впрочем, надо решать, как делить дом, к примеру. Но если жена умная и сразу сказала, что о доме и думать не смей, то и этот вопрос решится благополучно.

Ладно, думайте, одним словом, люди, как развестить быстро и без проблем. Чтобы муж больше не посылал…

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