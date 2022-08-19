Невероятные приключения эфиопских пилотов в Африке

Необычный, беспрецедентный случай во время авиарейса компании Эфиопские Аеролинии. На счастье, всё завершилось благополучно, а могло бы кончиться плачевно

Невероятный случай во время авирейса Хартум-Адисс-Абеба.

Редчайший инцидент случился пару дней назад во время полёта самолёта Боинг-737 авикомпании Эфиопские авиалинии, который совершал рейс между городами Хартум, столицей Судана и Аддис-Абебой, столицей Эфиопии.

На маршруте длиною менее тысячи километров (расстояние по прямой между двумя столицами), который, согласно информации авиакомпании, занимает 1 час 40 минут времени (включая взлёт, набор высоты и посадку), оба пилота умудрились крепко заснуть.

Эфиопские Авиалинии (Ethiopian Airlines) – крупнейшая африканская авикомпания, престижная и с солидным опытом. Что не помешало обоим пилотам уснуть в кабине, да так крепко, что их не могли добудиться вызовами диспетчеров с земли в течение получаса. Самолёт шёл на высоте 11 200 метров, и диспетчеры заподозрили неладное, когда при подлёте к столице Эфиопии он не начал снижение, не вышел на связь, не ответил на обеспокоенные запросы.

Логичной была и первоначальная реакция наземных служб – скорее всего, самолёт захвачен террористами. На перехват вылетел истребитель, пилот которого сообщил, что в кабине никого не видит, а в салоне паники, вроде бы, не наблюдается.

Самолёт продолжал гордый полёт, диспетеры решили было, что отказала система связи, но тогда пилоты бы всё равно как-то реагировали бы, пытались снижаться, помахали бы истребителю… Главное – сигнал диспетчеров, передаваемый на аварийной частоте, они всё равно должны были слышать, а диспетчеры передавали указания по посадке в условиях отсутствия связи.

Самолёт шёл к горам, и кто знает, чем закончился бы рейс, если бы через сорок минут один из пилотов не проснулся, не взялся за штурвал, не отключил автопилот, разбудив напарника, после чего самолёт развернулся (он успел далеко отлететь от Аддис-Абебы) и успешно совершил посадку.

Медики, которые тут же проверили состояние пилотов, констатировали, что в крови у них не было никаких вредных веществ, никаких следов алкоголя. Оба хорошо отдохнули до вылета, как того требуют правила. Так что врачи только руками развели, не понимая, что же вызвало непреодолимую сонливость.

Любопытно, что ни стюардессы, ни пассажиры ничего не поняли, не были обеспокоены, решив, что их Боинг просто выполняет указания диспетчеров.

Так или иначе, случай беспрецедентный, и всё хорошо, что хорошо заканчивается.

Расстояние между Хартумом и Аддис-Абебой по прямой, как мы указали выше, меньше 1000 километров. По шоссе, соединяющему оба города, придётся проехать свыше 1300 километров. Вопрос в том, что надёжнее – самолёт или автомобиль. Застраховаться от всего не получится, но автомобиль всё же, наверно, понадёжнее будет?