Венеция: непростой туристический сезон

В Венеции, которая ежегодно принимает миллионы посетителей, на долю туризма в зависимости от сезона приходится от 28% до 40% городского мусора, включая кучи пластиковых бутылок из-под воды

Штраф получили сёрфингисты, которые решили прокатиться по Большому каналу в Венеции, 18 августа сообщает издание Corriere Veneto. Двое туристов из Австралии решили прокатиться по главной водной артерии Венеции на джет-серфах (доска для серфинга с мотором). Они проехались таким образом, обгоняя катера и водные трамваи.

Приключение австралийских туристов было заснято на камеры наблюдения, а также видео горожан. Видео разлетелось по социальным сетям. Полиция быстро обнаружила нарушителей. Теперь им грозит штраф в размере 1,5 тысяч евро каждому. Кроме того их водные транспортные средства были арестованы.

В Венеции, которая ежегодно принимает миллионы посетителей, на долю туризма в зависимости от сезона приходится от 28% до 40% городского мусора, включая кучи пластиковых бутылок из-под воды. Борьбу с отходами местные власти решили вести, призывая не выбрасывать емкости, а бесплатно пополнять их из обширной сети фонтанов с питьевой водой, разбросанных по площадям и аллеям города, рассказывает 22 июля газета Hürriyet Daily News.

В историческом центре города разбросано 126 фонтанов, они находятся почти через каждые 100 метров, и чтобы упростить задачу, компания Veritas, занимающаяся водоснабжением, запустила приложение, показывающее их местоположение на карте. Венеция быстро восстанавливает туристический поток после пандемии коронавируса, которая лишила ее экономического «спасательного круга». Но после того, как в 2019 году общее число посетителей достигло 5,5 млн, что «затмило» 50 000 жителей центра города, чиновники пытаются ограничить число прибывающих. С января, напоминает газета, туристы, приезжающие в Венецию только на день, будут платить налог наравне с теми, кто ночует в гостиницах и частных домах города.

Стюардесса из Аргентины, работающая в компании La Azafata, рассказала своим подписчикам в TikTok о необычных штрафах, которые недавно ввели в Венеции. В сети высмеяли очередные нововведения, отмечает The Mirror. В публикации говорится, что за кормление голубей и чаек в городе туристам грозит штраф от 25 до 500 евро. Также запрещается бросать мусор на землю, за это могут взыскать 350 евро. Отмечается, что путешественникам и местным жителям нельзя сидеть на земле, ступеньках, возле памятников или на берегу канала. В противном случае придется заплатить от 100 до 200 евро.

По городу также запрещено кататься на роликах и велосипеде, нарушителей могут оштрафовать на 100 евро. Помимо этого, нельзя купаться и нырять в каналах. Пользователи соцсетей высмеяли нововведения итальянских властей. «Все запрещено, я больше не хочу в Венецию», «Если смотреть в небо, то придется заплатить от 100 до 500 евро», — писали они. Однако нашлись и те, кто поддержал ограничения. «Отличные меры. Только так можно сохранить это место», — отреагировал один из комментаторов.