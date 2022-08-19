В одном из регионов Германии может погибнуть до половины урожая

«Если в ближайшее время не будет обильных осадков, мы ожидаем значительных потерь урожая до 50% почти по всем культурам», — сообщил Йоахим Руквид.
Глава ассоциации фермеров поведал, что фермеров особенно беспокоит неурожай сои, картошки, кукурузы, рапса и сахарной свеклы. Неурожай этого года уже привел к тому, что фермеры из-за нехватки подножного корма начали кормить скот зимними запасами.
Напомним, в Германии из-за засухи сильно обмелели реки Рейн и Эльба, на которых выступили так называемые «голодные камни» — камни с надписями, предупреждающие о плохом урожае и голоде.