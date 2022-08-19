Во Франции призыв экономить восприняли крайне негативно

Во Франции «услышали» призыв еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона о необходимости понижении температуры в помещениях, 18 августа пишет французская газета Le Figaro.

В Брюсселе нашли способ, как пережить холодную зиму. Для этого всем домохозяйствам, включая французские, было необходимо всего лишь немного снизить обогрев помещений ближайшей зимой. Именно к этому 18 августа призвал всех европейцев представитель ЕС.

«Я настоятельно рекомендую всем нашим французским соотечественникам и нашим европейским согражданам начать экономить энергию уже этим летом. А для этого тем, у кого есть кондиционер, не включать его сейчас на максимально комфортный режим. А ближайшей зимой им желательно понизить температуру в помещениях на один, два и даже три градуса», — заявил Бретон в эфире французского телеканала BFM Business.

Только так, по словам бывшего французского министра, частные лица могли помочь ЕС достичь своей цели по сокращению потребления газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года по сравнению со средним уровнем потребления за последние пять лет. Подобная мера, с точки зрения европолитиков, должна была компенсировать возможное отсутствие поставок российского газа.

Французы по-своему оценили призыв еврокомиссара. В нем они разглядели тайный смысл, а именно предложение поселиться в пещере. Ведь в ней всегда температура 12°С, как заметил читатель, представившийся как Clopin-clopant. Тогда, по его мнению, будет достаточно развести костер у входа, и все будет хорошо. Таким образом французы вернут себе истинные ценности далеких предков: выносливость, трезвость, совместные бдения у костра. Gi. Bouley заявил, что он и так живет в подобных условиях. В его социальной квартире (HLM) в Париже температура всегда в пределах 18/19°C.