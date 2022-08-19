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Экономика Недвижимость Строительство жилых домов в Квебеке снова идет на спад
Фото: https://www.pexels.com/

Строительство жилых домов в Квебеке снова идет на спад

Виктория Христова Авг 19, 2022 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости, Финансы, Экономика Комментарии к записи Строительство жилых домов в Квебеке снова идет на спад отключены 24 Просмотров

Согласно последним данным канадской ипотечной и жилищной компании (SCHL), опубликованным вчера, количество новостроек в июле сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно последним данным канадской ипотечной и жилищной компании (SCHL), опубликованным вчера, количество новостроек в июле сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Страдают все типы жилищ.  Это уже седьмое снижение числа строительных площадок с начала года в крае. « Меня это не удивляет. С тех пор, как Банк Канады начал повышать ставки, началась смерть», – сетует Рэй Джуниор Куртеманш, президент по инвестициям Ray Junior.

Последний возглавляет несколько десятков компаний, большинство из которых связаны с проектами в сфере недвижимости, будь то жилые, коммерческие или институциональные. Cité Mirabel, Skyblü Condos и 7SENS-это лишь некоторые из его достижений последних лет в северных пригородах Монреаля.

Но в последние несколько месяцев, по его словам, все идет медленно. “Потребители более напуганы, но также и банки. Я веду дела с Desjardins и семью чартерными банками страны ; и я могу подтвердить вам, что ни один из них в настоящее время не кредитует.

“Если у банков все шатко, – продолжает он,-как вы хотите, чтобы застройщики могли финансировать свои проекты ? В таком контексте вполне нормально, что данные показывают падение числа строительства”.

Экономист Поль Кардиналь из Ассоциации специалистов в области строительства и жилищного строительства Квебека подтверждает разрушительное влияние последовательного повышения процентных ставок на отрасль.

“Рост затрат на строительство, проблемы со снабжением и нехватка рабочей силы уже привели к замедлению жилищного строительства. Теперь, по его словам, рост ставок по ипотечным кредитам начинает действовать как тормоз ».

Это снижение в основном ощущалось в четырех из шести районов, особенно в Квебеке, что на 56% меньше, чем в июле 2021 года. В  Труа-Ривьер и Монреале их доля снизилась на 25% и 19% соответственно.

И наоборот, два региона переломили эту тенденцию; регион Гатино с скачком на 134% в июле и Сагеней с ростом на 33 %.

Для сравнения, в целом по стране ввод в эксплуатацию в июле вырос на 3% по сравнению с июлем 2021 года.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в  компании Vendirect за 2021 год!  Ура! 

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Ольга Успенская
Риэлтор с 20-ти летним опытом работы

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