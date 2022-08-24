Канада подписала большой контракт с Mercedes-Benz и Volkswagen

Канада будет производить ещё больше запчастей для электромобилей.

Федеральное правительство подписало отдельные соглашения с Volkswagen и Mercedes-Benz вторник. Согласно ним два немецких автопроизводителя получат доступ к канадскому сырью для аккумуляторов для электромобилей.

Премьер-министр Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц присутствовали на церемонии подписания в Торонто. Мероприятие было организовано Канадско-немецкой торгово-промышленной палатой.

Официальная Оттава заявила, что эти соглашения “помогут укрепить положение Канады в качестве ведущего центра передового опыта в области производства электромобилей и аккумуляторов”.

Соглашение с Volkswagen направлено на углубление сотрудничества в области устойчивого производства аккумуляторов, производства катодных активных материалов и поставок важнейших минералов.

Соглашение Mercedes-Benz направлено на расширение сотрудничества с канадскими компаниями в цепочках поставок электромобилей и аккумуляторов, а также на поддержку развития устойчивой цепочки поставок канадских критически важных минералов.

Согласно договорам, компании получат доступ к канадскому кобальту, графиту, никелю и литию.

Соглашения заключены всего через неделю после того, как президент США Джо Байден подписал план по предоставлению налоговых льгот для электромобилей, произведенных в Северной Америке – а не только для тех, которые производятся в Соединенных Штатах.