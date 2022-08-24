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Канада подписала большой контракт с Mercedes-Benz и Volkswagen

Olga Fedak Авг 23, 2022 Новости Канады, Общество, Работа, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли, Хорошие новости Оставить комментарий 106 Просмотров

Канада будет производить ещё больше запчастей для электромобилей.

Федеральное правительство подписало отдельные соглашения с Volkswagen и Mercedes-Benz вторник. Согласно ним два немецких автопроизводителя получат доступ к канадскому сырью для аккумуляторов для электромобилей.

Премьер-министр Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц присутствовали на церемонии подписания в Торонто. Мероприятие было организовано Канадско-немецкой торгово-промышленной палатой.

Официальная Оттава заявила, что эти соглашения “помогут укрепить положение Канады в качестве ведущего центра передового опыта в области производства электромобилей и аккумуляторов”.

Соглашение с Volkswagen направлено на углубление сотрудничества в области устойчивого производства аккумуляторов, производства катодных активных материалов и поставок важнейших минералов.

Соглашение Mercedes-Benz направлено на расширение сотрудничества с канадскими компаниями в цепочках поставок электромобилей и аккумуляторов, а также на поддержку развития устойчивой цепочки поставок канадских критически важных минералов.

Согласно договорам, компании получат доступ к канадскому кобальту, графиту, никелю и литию.

Соглашения заключены всего через неделю после того, как президент США Джо Байден подписал план по предоставлению налоговых льгот для электромобилей, произведенных в Северной Америке – а не только для тех, которые производятся в Соединенных Штатах.

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